Эвакуация школы № 10 в Ростове-на-Дону . Фото Это Ростов / Vk.com

17 января 2022, 09:31

Школьники эвакуированы в Ростове-на-Дону после сообщений о бомбах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики проверяют информацию о минировании по меньшей мере пяти школ в Ростове-на-Дону, дети эвакуированы, сообщили источники.

Информация о минировании поступила, в частности, в школу № 49 в Ростове-на-Дону, сообщил информированный источник.

"Поступило анонимное сообщение, здание обследуют на наличие подозрительных и опасных предметов", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

Родители учеников сообщили, что детей отпустили домой, а здание школы оцеплено, информирует агентство.

Также эвакуированы дети из школ № 5 и 47. По словам источников в силовых структурах, число ростовских учебных заведений, о минировании которых поступили сообщения, "приближается к 10", сообщило в 08.29 мск 1rnd.ru.

Школы № 5, 47 и 49 расположены в Кировском районе города. Также сообщения о минировании поступила в школы № 60 и 92, которые находятся на проспектах Коммунистическом и Стачки. По словам источника в школе № 60, в учреждение поступил анонимный звонок о минировании. На место приехали все службы экстренного реагирования, информирует DonDay.ru.

На сайте областного управления МВД по состоянию на 09.18 мск нет информации о проверке сообщений о минировании ростовских школ.

Примечание:

"Сообщения об угрозе взрывов в Ростовской области оказались ложными", "Полиция оцепила вокзал в Волгограде после сообщения о бомбе", "Работа махачкалинского аэропорта была прервана из-за сообщения о минировании".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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