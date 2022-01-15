Спасатель около сгоревшего дома в поселке Глубокий. Фото: управление МЧС по Ростовской области.

15 января 2022, 10:38

Пять человек погибли при пожаре в Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жилой дом сгорел в поселке Глубокий Каменского района, под завалами обнаружены тела пяти человек, сообщили сегодня спасатели.

По данным управления МЧС по Ростовской области, пожар произошел сегодня в 03.15 мск в поселке Глубокий Каменского района.

"Произошёл пожар в частном доме на площади 48 квадратных метров. Погибли люди. Локализация в 04.55 мск. Ликвидация в 06.25 мск", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В публикации не указано число погибших.

Жилой дом полностью сгорел, погибли пять человек, тела погибших нашли при разборе завалов. Их личности устанавливаются, передал сегодня 1rnd.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ростовской области.

"Кавказский узел" также писал, что 7 мая 2021 года двадцать человек были эвакуированы из девятиэтажного дома в Ростове-на-Дону из-за пожара в магазине на первом этаже здания.

Примечание:

"Ростовские погорельцы вспомнили в суде обстоятельства пожара", "Потерпевшая по делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону заявила об угрозах поджога", "Погорельцы отвергли версию следствия о причинах пожара на Театральном спуске".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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