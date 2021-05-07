Жильцы многоэтажки эвакуированы в Ростове-на-Дону из-за пожара

07 мая 2021, 10:55

Двадцать человек эвакуированы сегодня из девятиэтажного дома в Ростове-на-Дону в связи с пожаром в магазине на первом этаже здания, сообщили спасатели.

Пожар в магазине на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Извилистая в Ростове-на-Дону начался сегодня утром, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

"В 09:43 мск пожар локализован на площади 20 квадратных метров. Эвакуированы 20 человек", - цитирует в 10.10 мск сообщение ведомства ТАСС.

Эвакуированные 20 человек – жильцы многоэтажки, информирует на своем сайте ГТРК "Дон-ТР".

К тушению пожара были привлечены 32 человека и 12 единиц техники, пишет "Коммерсант". На сайте Управления МЧС по Ростовской области информация о пожаре по состоянию на 10.53 мск не опубликована.