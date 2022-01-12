Суд приступил к рассмотрению дела об убийстве приставов в Сочи

12 января 2022, 22:23

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Краснодарский краевой суд начал рассматривать дело Вартана Кочьяна, обвиняемого в убийстве судебных приставов в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня 2021 года в Адлере были застрелены младший судебный пристав 31-летний Альберт Агозян и судебный пристав-исполнитель 30-летний Андраник Матевосян. По версии следствия, огонь из охотничьего ружья открыл 60-летний житель Адлерского района Сочи Вартан Кочьян, когда приставы пришли его выселять из постройки, признанной самостроем. Кочьян был задержан. Он сам сообщил об убийстве и сдался полицейским. Во время инцидента ранение получил и третий человек, сообщило следствие. Кочьян полностью признал вину, заявило следствие. В декабре 2021 года дело было передано в суд.

Инцидент с расстрелом судебных приставов в Адлере обнажил многолетний конфликт местных жителей с властями о праве собственности на земельные участки. Подробнее о том, в чем причина трагедии, что известно о стрелке и погибших и сколько стоит спорная земля, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Адлерский стрелок: почему пенсионер убил приставов".

Краснодарский краевой суд начал рассматривать дело Вартана Кочьяна, обвиняемого в убийстве двух судебных приставов. Сегодня прошли предварительные слушания, а следующее заседание назначено на 26 января, следует из информации в картотеке на сайте суда.

Защитником на процессе выступает адвокат Александр Ананьев. От потерпевшей стороны в процессе участвует представитель "СтройПроектСервис" Константин Дзеранов

Кочьян обвиняется по части 1 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и статье 295 УК России (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование). В ходе психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. В августе 2021 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение суда первой инстанции и апелляционное определение о признании самовольными строениями здания на ул. Просвещения в Сочи, где произошло убийство, пишет "Коммерсант".