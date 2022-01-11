ЕСПЧ назначил 360 тысяч компенсации жертвам теракта в Беслане

11 января 2022, 17:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Страсбургский суд удовлетворил жалобу 39 пострадавших при захвате школы в Беслане и назначил им компенсацию морального вреда. Российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников, отмечается в решении суда.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля 2017 года ЕСПЧ признал нарушение прав родственников погибших и пострадавших при захвате бесланской школы в 2004 году и присудил 409 заявителям компенсации на общую сумму 2,955 млн евро и еще 88 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. В сентябре 2019 года Минюст отчитался о выплате компенсаций. Россия игнорирует выводы ЕСПЧ и отказывается расследовать обстоятельства, которые привели к многочисленным жертвам среди заложников, заявили активистки Элла Кесаева и Анета Гадиева. Власти обязаны исполнить решение Страсбургского суда целиком, не ограничиваясь выплатой компенсаций, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Европейский суд по правам человека назначил сегодня 360 тысяч евро компенсации 39 пострадавшим в теракте в Беслане и родственникам убитых. Суд постановил, что имело место нарушение статьи 2 Европейской Конвенции о правах человека, которая обзывает предотвращать угрозу жизни, планировать и контролировать операцию с применением смертоносной силы, чтобы свести к минимуму риск для жизни, провести эффективное расследование, говорится в решении. опубликованном на сайте суда.

ЕСПЧ считает, что по крайней мере за несколько дней до теракта власти располагали достаточно конкретной информацией о запланированном теракте в районе учебного заведения 1 сентября. Угроза такого рода четко указывала на реальный и непосредственный риск для жизни потенциального целевого населения, в том числе школьников и их окружения. Власти имели достаточный уровень контроля над ситуацией, и можно было ожидать, что они примут любые меры в рамках своих полномочий, чтобы избежать теракта. Хотя некоторые меры были приняты, в целом меры пресечения в настоящем деле можно охарактеризовать как недостаточные. Террористы смогли успешно собраться, подготовиться, добраться до своей цели и захватить ее, не сталкиваясь с какими-либо превентивными мерами безопасности, отмечается в решении.

Причины смерти большинства жертв были установлены только на основании внешнего осмотра тел, дополнительных исследований не проводилось. Треть жертв умерла от причин, которые не могли быть установлены с уверенностью, ввиду обширных ожогов, указано в решении, переведенном "Кавказским узлом".

"Данные даже тех исследований тел, которые проводились, свидетельствуют, что очень многие жертвы погибли от неизбирательного огня со стороны властей в начале штурма школы. Это не было расследовано, никто из командования, кто отдал приказ использовать огонь неизбирательного поражения, не понес ответственность. И до сих пор мы не можем добиться правды на счет этих инцидентов", – рассказала ранее "Кавказскому узлу" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.

Государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение трех месяцев суммы компенсации морального вреда, указанные в приложении. В приложении приведен список из 39 заявителей, заложникам, получившим травмы средней тяжести, назначена компенсация в 5 тысяч евро, тяжелые травмы – 7 тысяч евро, за каждого погибшего родственника назначена компенсация в 10 тысяч евро, указано в решении.