Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

11 января 2022, 13:51

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Военно-Грузинская дорога после расчистки от снега открыта для всех машин, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 10 января в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии было запрещено движение большегрузов на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России.

После расчистки дорожного полотна с 13.15 мск разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 13.45 мск на участке дороги в Россию из Грузии и на самом пропускном пункте видны грузовые и легковые автомобили. На противоположной стороне дороги видна очередь из фур, на КПП - несколько грузовых и легковых машин. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -7 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. В ночь на 12 января снегопад продолжится, температура воздуха понизится до -9, ветер усилится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.