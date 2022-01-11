Спецтехника на Военно-Грузинской дороге пресс-служба дорожного департамента Грузии FB / Roads Department of Georgia https://www.facebook.com/georoad.ge/

11 января 2022, 10:30

Ограничения введены на Военно-Грузинской дороге

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта в связи с непогодой в Грузии, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 23.20 мск 3 января. С 4 января дорога была открыта без ограничений.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда, запрещено движение большегрузов на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России, сообщило сегодня ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Ведомство уточнило, что ограничения введены в 17.00 мск 10 января и будут действовать до особого распоряжения.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 10.20 мск на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, а на противоположной стороне выстроилась очередь из фур. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -7 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 12 января снегопад продолжится, температура воздуха понизится до -9 градусов, ветер усилится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Семь трасс закрыты в Грузии из-за непогоды", "Ограничения введены на двух автотрассах в Грузии", "Военно-Грузинская дорога открыта для автобусов и легковых машин".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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