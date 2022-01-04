Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

04 января 2022, 15:28

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Отменен запрет на выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 23.20 мск 3 января в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Движение всех видов транспорта в направлении на выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге разрешен с 14.20 мск, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

Ограничение снято "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии" и возможностью безопасного проезда по трассе, поясняется в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".