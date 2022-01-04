КПП "Верхний Ларс". Фото: ГУ МЧС по Северной Осетии https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4649039

04 января 2022, 07:00

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге введены из-за ухудшения погодных условий, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 17.20 2 января в связи с ухудшением погоды в Грузии. Открытия выезда из России через пункт пропуска "Верхний Ларс" ожидали водители 340 большегрузов. Ограничения были сняты в 18.00 мск 3 января.

В тот же день в 23.20 мск проезд для грузовиков на участке Владикавказ - Ларс вновь был запрещен в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и невозможностью обеспечения безопасного проезда. Ограничения будут действовать до особого распоряжения, сообщило на своем сайте ГУ МЧС по Северной Осетии, рекомендовав воздержаться от поездок в данном направлении.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 07.00 мск на въезде в Россию из Грузии и на дороге в обратном направлении видны очереди из фур. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, уточняется в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем во Владикавказе ожидается дождь при температуре +1 градус, ветер скоростью 2 метра в секунду. К ночи похолодает до -1, ветер усилится до 4 м/с, осадков не ожидается. 5 января, согласно прогнозу, будет без осадков, температура поднимется до +2, скорость ветра снизится до 3 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Ограничения введены на двух автотрассах в Грузии", "Военно-Грузинская дорога открыта для автобусов и легковых машин", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 января 2022, 08:42

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