Военно-грузинская дороги от снега. Фото пресс-службы департаменат дорог Грузии https://www.facebook.com/georoad.ge/photos/6647928008614577

03 января 2022, 20:06

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Разрешено движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге в направлении выезда из России в Грузию на участке Владикавказ - Ларс, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 17.20 2 января в связи с ухудшением погоды в Грузии. Открытия выезда из России через пункт пропуска "Верхний Ларс" сегодня ожидали водители 340 большегрузов.

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Ограничения на проезд фур по ВГД из России в Грузию сняты сегодня с 18:00. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешить движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 18 часов 00 минут 3 января 2022 года до особого распоряжения", - гласит распоряжение МЧС России по Северной Осетии, текст которого опубликован на сайте ведомства.
 
Спасатели при этом настоятельное рекомендуют водителям планировать свое передвижение с учетом погодной обстановки.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня во Владикавказе переменная облачность без осадков при температуре воздуха -3 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 4 января ожидаются умеренные осадки, температура воздуха понизится до -4 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Ограничения введены на двух автотрассах в Грузии", "Военно-Грузинская дорога открыта для автобусов и легковых машин", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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