Правозащитники выступили против экстрадиции Али Бакаева

11 января 2022, 10:00

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Али Бакаев как критик властей Чечни рискует в случае возвращения на родину быть убитым, указала правозащитная ассоциация "Вайфонд", призвав президента Украины Владимира Зеленского не допустить экстрадиции уроженца Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года Али Бакаев заявил, что обвинения в организации нападения на силовиков в станице Наурской предъявлены ему не на основании доказательств, а из-за принадлежности к салафитам. Россия добивается депортации Бакаева из Украины на фоне массового включения там выходцев с Кавказа в санкционные списки, указал директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Российские силовики обвинили Али Бакаева в организации нападения на подразделение Нацгвардии в чеченской станице Наурской. Бакаев был объявлен в розыск по линии Интерпола. 12 июня 2017 года появилось аудиообращение Бакаева, в котором он заявил о своей непричастности к нападению. В 2019 году стало известно, что Интерпол аннулировал циркуляр о розыске Али Бакаева.

Официальное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" опубликовала сегодня ночью в своем Telegram-канале. Обращение размещено также на сайте ассоциации и датировано 10 января.

"Мы, от Правозащитной ассоциации Vayfond, находящейся в Королевстве Швеция, обращаемся к Вам с просьбой обратить внимание на миграционное и экстрадиционное дело нашего соотечественника Али Бакаева и не допустить его возвращение в Россию, где ему угрожает смертельная опасность", - говорится в обращении к Зеленскому.

Бакаев четыре года находится на территории Украины и все это время "безуспешно борется за право получить статус беженца и легально находиться на территории Украины", подчеркивается в публикации. "Однако [...] уголовное дело и нежелание миграционных инстанций и судов разглядеть очевидную для Бакаева смертельную угрозу в случае его возвращения в Россию делают его жизнь и жизнь его семьи экстремально трудной. Молодому чеченскому парню трудно бороться против целой системы, которая порой несправедлива и предвзята, более того, все усугубляется тем, что ФСБ России активно заинтересована в экстрадиции Бакаева", - указал "Вайфонд".

Нападение на контрольно-пропускной пункт Нацгвардии в станице Наурской было совершено в ночь на 24 марта 2017 года. Погибли шесть военнослужащих, еще трое получили ранения. Были убиты также шестеро нападавших. Версии о том, что происходило в ночь нападения на территории военной части, противоречат друг другу, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на нацгвардию в Чечне: "китайский расстрел" или атака ИГ*?".

Бакаев является открытым критиком, в частности, руководства Чечни, пояснили правозащитники. "Мы с уверенностью заявляем, что депортация или экстрадиция Бакаева будет, без сомнений, означать неминуемую смерть", - отмечается в публикации.

"На протяжении длительного периода мы следим за делом Бакаева, детали которого, в особенности неправомерные действия и поведение Службы безопасности Украины и прокуратуры, о которых Бакаев пока не готов озвучивать открыто, заставляют нас сильно беспокоиться за его дальнейшую судьбу... Настоятельно просим Вас вмешаться в данное дело и остановить неправомерные действия данных сотрудников, а также потребовать от миграционных инстанций предоставить Бакаеву необходимую международную защиту", - говорится в обращении.

Ранее Бакаев рассказал "Кавказскому узлу", что покинул Россию 23 марта 2017 года, после того как узнал, что внесен в список предполагаемых экстремистов. Первый год за границей Бакаев, по его словам, провел в Египте. "Там я учился английскому и арабскому языкам, чтобы стать переводчиком. В конце января 2018 года я прибыл на Украину, и с тех пор я здесь. Власти Чечни меня обвиняют в нападении [в Наурской], которое было в то время, когда меня не было на территории России. В момент нападения я был в Абу-Даби, ждал самолета в Египет. В Интерполе все проверили и отменили розыск", - пояснил он.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* "Исламское государство" - запрещенная в России судом террористическая организация.