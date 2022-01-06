Никол Пашинян. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".

06 января 2022, 03:03

Пашинян заявил об отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После обращения президента Казахстана, где проходят массовые акции, сопровождающиеся стычками протестующих с силовиками, принято решение направить миротворцев для стабилизации обстановки в стране, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договор о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как писал "Кавказский узел", 5 января глава Чечни Рамзан Кадыров призвал участников антиправительственных протестов в Казахстане прекратить акции, сравнив события с той ситуацией, за которой последовали военные кампании в Чечне.

Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения в два раза цены на сжиженный газ, который массово используется автомобилистами. Правительственная комиссия пообещала снизить стоимость топлива, а президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Однако утром 5 января протестующие продолжили массовые акции и начали штурмовать здания городских администраций, в том числе в Алма-Ате, и участвовать в столкновениях с полицейскими и военными, сообщил РБК.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в настоящее время является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан после обращения президента этой страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом Пашинян сегодня, 6 января в 00.14 мск сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

При этом премьер-министр Армении сослался не только на обращение Токаева, но также на наличие "угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне". "Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договор о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении Пашиняна.

По официальным данным, общая численность миротворческих сил ОДКБ - около 3600 человек, в миротворческие контингенты входят военные, полиция (или милиция) и гражданский персонал. В Вооруженных силах Российской Федерации есть отдельная миротворческая бригада, которая дислоцируется в Самарской области, пишет "Интерфакс".

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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