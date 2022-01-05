Кадыров провел параллели между Казахстаном и Чечней

05 января 2022, 22:52

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал участников антиправительственных протестов в Казахстане прекратить акции, сравнив события в этой стране с ситуацией, за которой последовали военные кампании в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что у Кадырова, как и других глав регионов, нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику России. Это заявление было сделано после того, как глава Чечни в октябре 2020 года выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Кадыров в ответ заявил, что готов оставить должность главы Чечни, но будет отстаивать свою позицию. Рамзан Кадыров – единственный глава региона, который решается публично спорить с пресс-секретарем президента, указали тогда правозащитники.

Сегодня Рамзан Кадыров отреагировал на события в Казахстане, призвав протестующих там против властей вести себя мирно и не разрушать свое государство. Об этом Кадыров заявил во время совместного с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым прямого эфира на странице lord_095 в Instagram.

Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения в два раза цены на сжиженный газ, который массово используется автомобилистами. Правительственная комиссия пообещала снизить стоимость топлива, а президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Однако сегодня утром протестующие продолжили массовые акции и начали штурмовать здания городских администраций, в том числе в Алма-Ате, и участвовать в столкновениях с полицейскими и военными, сообщил РБК.

«Нам судьба Казахстана не безразлична. Мой отец родился в Казахстане, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые сложные времена нашего народа наш братский казахстанский народ. Зачем им нужно было это (протесты)? Из-за цен на газ люди выходят - убивают разрушают. Зачем разрушать? Хотя бы мирным (путем). Зачем агрессивно вести себя? Зачем бить милиционеров, военных? Это (они) совершают преступления и затем в последующем за это получат наказание», - сказал Кадыров.

Он сравнил начало военных конфликтов в Чечне с происходящим сейчас в Казахстане. «Мы знаем, что такое война. Мы знаем, что такое митинги. Нас так же, как и вас сегодня, подвели к военным событиям. После этого у нас произошли две военных кампании. Мы потеряли сотни тысяч людей, у нас пропавшие без вести, народ разделили на тейпы, вирды и фамилии. Это делали не чеченцы, не живущие в Чечне (люди), а воспитанники спецслужб разных государств. И у них была задача через Чеченскую Республику развалить суверенное государство Россию», - заявил глава Чечни.

Первая чеченская война длилась с декабря 1994 года по август 1996 года. По данным МВД России, в 1994-1995 годах в Чечне погибли в общей сложности около 26 тысяч человек, в том числе 2 тысячи человек - российские военнослужащие, 10-15 тысяч - боевики, а остальные потери - мирные жители. По оценкам генерала Лебедя, число погибших только среди мирных жителей составило 70-80 тысяч человек и военнослужащих федеральных войск - 6-7 тысяч человек. На "Кавказском узле" опубликованы справки "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника". 30 сентября 1999 года российские войска вновь вошли на территорию Чечни. Так начались и длились 10 лет, до августа 2009 года, боевые действия в Чечне и приграничных к ней районах Северного Кавказа, известные как Вторая чеченская война, говорится в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".



Рамзан Кадыров обратился к протестующим в Казахстане, чтобы они вели себя максимально мирно, не разрушали государство и экономику. "Просим всех одуматься... чтобы не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий", - сказал Кадыров и добавил, что если произойдёт смена власти в Казахстане, что "десятки лет понадобятся", чтобы стране вернуться к сегодняшней экономической ситуации.

"Война никогда к хорошему не приводит, война разрушает, уничтожает и убивает", - резюмировал Кадыров.

"Кавказский узел" писал также, что 26 декабря 2021 года Рамзан Кадыров заявил о необходимости и готовности присоединить Украину к России. Глава Чечни попытался заслужить одобрение президента, однако его стремление влиять на внешнюю политику выглядит смешно, указали политологи, не сомневаясь при этом, что демонстративная готовность Кадырова выступить в роли "пехотинца Путина" по украинскому вопросу санкционирована Кремлем. Впоследствии Кадыров смягчил высказывания по поводу Украины и заявил, что высказал мнение по украинскому вопросу как гражданин, а не как политик.

В мае 2021 года Кадыров призвал власти Израиля извиниться перед мусульманами после столкновений между израильской полицией и палестинцами. Заявления Рамзана Кадырова относительно палестино-израильского конфликта не являются официальной позицией России, заявил тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Претензии на роль посланника Кремля глава Чечни продемонстрировал и в 2019 году по итогам своей поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Тогда он заявил, что связи России с этой страной приобретают "союзнический характер". 29 октября 2019 года Кадыров вновь посетил Ближний Восток, встретился с королем Бахрейна и передал ему приглашение Владимира Путина посетить Россию. Такая внешнеполитическая активность главы Чечни свидетельствует о том, что Кремль воспринимает Кадырова как "доверенное лицо" в странах Ближнего Востока, предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.