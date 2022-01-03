Участники акции протеста в Ереване. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=61s6s9tPOhY

03 января 2022, 18:50

Постояльцы ереванского приюта остались недовольны итогами встречи с чиновниками

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чиновники Минтруда на встрече с протестующими обитателями приюта для бездомных в Ереване, который решено расформировать, отказались решать проблему, пожаловались участники акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", акцию протеста перед зданием Минтруда и соцвопросов в Ереване провели сегодня постояльцы приюта для бездомных, расположенного в ереванском квартале Вардашен. Они потребовали встречи с министром Нареком Мкртчяном. Учреждение закрылось 1 января, а его обитателям предложено переселиться в другое здание, но они переезжать не хотят и отказываются покинуть здание приюта.

Министр протестующих не принял. При этом участники акции встретились с начальником управления министерства по социальным вопросам и его заместителем. Протестующие встречей остались недовольны, утверждая, что их в министерстве высмеяли, сообщает News.am. Издание приводит слова одной из участниц встречи, которая заявила, что предложение министерства никак не соответствует интересам постояльцев приюта. "Они буквально высмеяли нас. Нам не о чем больше говорить с ними", - сказала женщина.

Издание уточняет, что программа предоставления жилья бездомным проводилась при содействии благотворительного фонда, однако министерство не продлило договор с фондом, и учреждение было закрыто, а его жильцам предложено перебраться в один из корпусов "Ереванского дома-интерната номер 1".

В приюте живут 93 человека, около половины из них - лежачие больные. На содержание приюта также выделяло средства правительство. На эти цели ежегодно приют получал 52 миллиона драмов (около 108 тысяч долларов), но с января эти деньги решено перечислять дому престарелых, информировал сегодня "Sputnik Армения". Агентство привело слова директора приюта Шаварша Хачатряна, который пояснил, что денег, поступавших из бюджета, хватало только на продукты, а остальные расходы покрывали зарубежные организации.

Чиновники Минтруда ранее объяснили свое решение тем, что ни одна организация не приняла участие в объявленном тендере на обеспечение бездомных жильем, указало издание.

Примечание:

"Пользователи Facebook раскритиковали решение Минздрава Армении закрыть роддом в Маралике", "Власти Армении предложили создать приюты для жертв семейного насилия", "Езиды из Ирака обратились к властям Армении с просьбой предоставить им статус беженцев".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 января 2022, 22:01

03 января 2022, 21:02

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