Постояльцы ереванского приюта остались недовольны итогами встречи с чиновниками

03 января 2022, 18:50

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Чиновники Минтруда на встрече с протестующими обитателями приюта для бездомных в Ереване, который решено расформировать, отказались решать проблему, пожаловались участники акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", акцию протеста перед зданием Минтруда и соцвопросов в Ереване провели сегодня постояльцы приюта для бездомных, расположенного в ереванском квартале Вардашен. Они потребовали встречи с министром Нареком Мкртчяном. Учреждение закрылось 1 января, а его обитателям предложено переселиться в другое здание, но они переезжать не хотят и отказываются покинуть здание приюта.

Министр протестующих не принял. При этом участники акции встретились с начальником управления министерства по социальным вопросам и его заместителем. Протестующие встречей остались недовольны, утверждая, что их в министерстве высмеяли, сообщает News.am. Издание приводит слова одной из участниц встречи, которая заявила, что предложение министерства никак не соответствует интересам постояльцев приюта. "Они буквально высмеяли нас. Нам не о чем больше говорить с ними", - сказала женщина.

Издание уточняет, что программа предоставления жилья бездомным проводилась при содействии благотворительного фонда, однако министерство не продлило договор с фондом, и учреждение было закрыто, а его жильцам предложено перебраться в один из корпусов "Ереванского дома-интерната номер 1".

В приюте живут 93 человека, около половины из них - лежачие больные. На содержание приюта также выделяло средства правительство. На эти цели ежегодно приют получал 52 миллиона драмов (около 108 тысяч долларов), но с января эти деньги решено перечислять дому престарелых, информировал сегодня "Sputnik Армения". Агентство привело слова директора приюта Шаварша Хачатряна, который пояснил, что денег, поступавших из бюджета, хватало только на продукты, а остальные расходы покрывали зарубежные организации.

Чиновники Минтруда ранее объяснили свое решение тем, что ни одна организация не приняла участие в объявленном тендере на обеспечение бездомных жильем, указало издание.