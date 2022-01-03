Участники акции протеста в Ереване. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=61s6s9tPOhY

03 января 2022, 14:04

Постояльцы ереванского приюта выступили против переселения в интернат

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обитатели приюта для бездомных потребовали встречи с министром труда и соцвопросов Армении, протестуя против решения расформировать учреждение и переселить их в дом-интернат для престарелых.

Акцию протеста перед зданием Минтруда и соцвопросов в Ереване провели сегодня постояльцы приюта для бездомных, расположенного в ереванском квартале Вардашен, они потребовали встречи с министром Нареком Мкртчяном.

Учреждение закрылось 1 января, а его обитателям предложено переселиться в другое здание, но они переезжать не хотят и отказываются покинуть здание приюта, сообщает сегодня News.am.

Издание разместило на своем YouTube-канале видео с места акции протеста, на котором видно, что в акции участвуют несколько десятков человек. Около входа в здание стоят несколько сотрудников полиции.

В приюте живут 93 человека, по решению Минтруда и социальных вопросов они с 1 января должны быть переведены в дом-интернат № 1 в Ереване. Ежегодно правительство выделяло на содержание приюта 52 миллиона драмов (около 108 тысяч долларов), но с января эти деньги решено перечислять дому престарелых, информирует сегодня "Sputnik Армения".

"Мы хотим, чтобы нам разрешили жить в приюте еще шесть месяцев, пока будет объявлен тендер на оказание услуг по обеспечению бездомных жильем, и станет понятно, что будет дальше. Мы не хотим переезжать в и без того перегруженный дом-интернат", - приводит издание слова одного из участников акции.

Другая участница акции сообщила, около половины из 93 постояльцев приюта - лежачие больные. По ее словам, еще 28 сотрудников приюта рискуют остаться безработными, если приют объединят с домом-интернатом.

Директор приюта Шаварш Хачатрян пояснил, что денег, поступающих из бюджета, хватает только на продукты, а остальные расходы покрывают зарубежные организации, в основном на средства из Дании. Минтруда в свою очередь объяснило свое решение тем, что ни одна организация не приняла участие в объявленном тендере на обеспечение бездомных жильем, сообщает издание.

Примечание:

"Пользователи Facebook раскритиковали решение Минздрава Армении закрыть роддом в Маралике", "Власти Армении предложили создать приюты для жертв семейного насилия", "Езиды из Ирака обратились к властям Армении с просьбой предоставить им статус беженцев".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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