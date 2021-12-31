Два человека пострадали при взрыве газа во Владикавказе

31 декабря 2021, 21:50

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Мужчины 58 и 60 лет госпитализированы после взрыва газа в нежилом помещении. Обстоятельствами инцидента заинтересовалась прокуратура.

Взрыв газа произошел сегодня в нежилом помещении на улице Неизвестного солдата во Владикавказе.

В результате происшествия пострадали двое мужчин - 58 и 60 лет, которые доставлены в Алагирскую ЦРБ. Прокуратурой Промышленного района организована проверка, сообщило сегодня издание "Основа.News".

"​В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", — процитировал сообщение республиканской прокуратуры портал "Градус".

Как писал "Кавказский узел", ​29 сентября при повреждении газовой трубы во время земляных работ один человек погиб и один пострадал.