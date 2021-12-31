31 декабря 2021, 21:50

Два человека пострадали при взрыве газа во Владикавказе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчины 58 и 60 лет госпитализированы после взрыва газа в нежилом помещении. Обстоятельствами инцидента заинтересовалась прокуратура.

Взрыв газа произошел сегодня в нежилом помещении на улице Неизвестного солдата во Владикавказе.

В результате происшествия пострадали двое мужчин - 58 и 60 лет, которые доставлены в Алагирскую ЦРБ. Прокуратурой Промышленного района организована проверка, сообщило сегодня издание "Основа.News".

"​В ходе проверки будут установлены все обстоятельства  произошедшего", — процитировал сообщение республиканской прокуратуры портал "Градус".

Как писал "Кавказский узел", ​29 сентября при повреждении газовой трубы во время земляных работ один человек погиб и один пострадал.

Примечание:

"Спасатели разобрали завалы на месте взрыва во Владикавказе", "Взрыв во Владикавказе напомнил горожанам о терактах", "Строитель пострадал при взрыве в подвале школы в Северной Осетии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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