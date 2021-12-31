Активисты в Азербайджане раскритиковали ужесточение наказания блогеру Гурбанову

31 декабря 2021, 08:55

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Суд в Баку постановил ужесточить наказание блогеру Аслану Гурбанову, переведя его на два года из колонии в тюрьму. Гурбанова, осужденного за публикации в поддержку талышей, следует освободить, указали правозащитник Руфат Сафаров и талышский активист Хилал Мамедов.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года блогер Аслан Гурбанов был включен в список политзаключенных, составленный союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана". Гурбанов был обвинен по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 283.1 (разжигание национальной, религиозной, социальной розни) УК Азербайджана за публикации в Facebook.

Аслан Гурбанов был арестован сотрудниками Службы госбезопасности в 2020 году и приговорен к семи годам лишения свободы. По словам его отца Ахада Гурбанова, 23 декабря Аслана по решению суда перевели из колонии № 10 в Гобустанскую крытую тюрьму, где он должен провести ближайшие два года, сообщило 29 декабря агентство Turan.

Родственники Аслана Гурбанова не знают, оставлен ли он в 10-й колонии Баку или переведен в Гобустанскую тюрьму, которая находится на расстоянии часа пути от столицы Азербайджана, сообщил 30 декабря корреспонденту "Кавказского узла" брат блогера Абусалам Гурбанов.

По словам Гурбанова, узнав о переводе брата в тюрьму, он отправился в Гобустан, но получил от администрации тюрьмы информацию о том, что Аслан оставлен в 10-й колонии, а в тюрьме его нет.

Наримановский райсуд Баку постановил перевести Гурбанова в Гобустанскую крытую тюрьму на два года, по истечении которых осужденный должен вернуться в обычную колонию, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фариз Намазлы. По его словам, поводом для ужесточения наказания стали неоднократные нарушения дисциплины. "Его обвиняют в скандалах с охранниками и другими осужденными. Но у осужденного есть 20 дней для подачи апелляционной жалобы, в течение которых перевод в тюрьму незаконен", - объяснил адвокат.

Он уточнил, что решение суда осужденный на руки не получил, поэтому апелляционная жалоба на это решение пока не подана. "Мы обязательно подадим апелляцию, как только получим решение. До тех пор Гурбанов должен оставаться в 10-й колонии", - сказал адвокат.

Условия содержания в Гобустанской тюрьме жестче, чем в бакинской колонии № 10, пояснил Фариз Намазлы. В колонии, по его словам, в течение дня осужденные по желанию могут пребывать на открытом воздухе или в помещении. Гобустанская крытая тюрьма для пожизненно заключенных и особо опасных преступников известна суровыми правилами содержания, размещается в старом советском тюремном корпусе. "Заключенные находятся в камерах, имеют право на часовую прогулку в дворике с открытым верхом, также ограничены в возможности встречаться с родными", - сообщил адвокат.

По его мнению, на Гурбанова оказывают моральное давление. "Аслана избивали в 10-й колонии, по этому поводу я подавал жалобу, ответ не получил. Перевод Гурбанова в Гобустанскую тюрьму объясняю особенностями его обвинения, по статье 283.1 УК (разжигание межнациональной, межрелигиозной и межрасовой розни)", - сказал адвокат.

Активисты считают необходимым освободить Гурбанова

Аслан Гурбанов был осужден в июле 2020 года, в суде он признал свою вину, но, как сообщил в YouTube-канале талышский правозащитник Забил Медож, Аслан был вынужден признаться под давлением следствия, передал корреспондент "Кавказского узла".

Отец осужденного Ахад Гурбанов пояснил, что его сын публиковал призывы в защиту талышей. «Некоторые его публикации в соцсетях были эмоциональными, однако он всегда был верен своей стране», - сказал Ахад Гурбанов корреспонденту "Кавказского узла".

Талыши (самоназвание — "толыш") — народ, проживающий в Азербайджане и Иране. Согласно переписи населения Азербайджана 2009 года, численность талышей составляла 112 тысяч человек. Однако, по некоторым оценкам, общая численность талышского населения в республике доходит до 500 тысяч человек, указано в справке "Кавказского узла" "Талыши".

В Facebook уже нет публикаций Аслана Гурбанова, поскольку находящихся под арестом обвиняемых по некоторым статьям УК следователи заставляют стереть заявления из их страниц в соцсетях. Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не знает, за какие выступления и тексты осужден Аслан Гурбанов. Талышские активисты в видеосюжете, опубликованном на YouTube-канале "Телевидение Свободного Талышистана", утверждают, что Гурбанов осужден за публикацию национального флага талышей, не запрещенного законодательством Азербайджана, передал корреспондент "Кавказского узла".

Против приговора Аслану Гурбанову выступает правозащитная организация "Линия защиты", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель этой организации Руфат Сафаров. По его словам, Гурбанов осужден за свободное волеизъявление мнения и должен быть отпущен на свободу. "При его задержании были применены необоснованная сила, несовместимая с его тяжелым психологическим состоянием, вызванным болезнью. (Гурбанов страдает неврологическим заболеванием. – Прим. "Кавказского узла".) Выдвинутое против него обвинение в подрыве государственности, намерении захвата власти, антиконституционных действиях не обоснованы конкретными фактами и не соответствуют статье 281.2", - заявил Сафаров.

Талышский активист Хилал Мамедов выразил озабоченность отсутствием информации о месте содержания Гурбанова. "Не знаем, почему ведется эта игра, зачем переводят Аслана из колонии в тюрьму. Его обвиняют в сепаратизме. Больной молодой человек не виновен, он должен быть освобожден, а приговор отменен", - сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Семья Гурбановых живет в населенном талышами Лерикском районе Азербайджана. 28-летний Аслан холост, временами работал парикмахером или поваром в ресторанах, сообщил брат осужденного Абусалам Гурбанов. "Но большую часть времени был безработным по причине заболевания сердца и сердечных приступов", - сказал он.