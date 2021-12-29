Онкобольные попросили Путина сохранить Шахтинский диспансер

29 декабря 2021, 02:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В результате реструктуризации Шахтинского онкодиспансера пациенты лишатся доступной медпомощи, а больные будут вынуждены тратить деньги и силы на поездки в Ростов-на-Дону, написали пациенты в письме президенту России Владимиру Путину и губернатору Ростовской области. Присоединение в Ростовскому областному онкодиспансеру повлечет снижение зарплат медработников и их увольнения, считают врачи.

Шахтинский онкодиспансер ждёт реорганизация, в результате он в ведение областной онкологической больницы рассказали 28 декабря корреспонденту "Кавказского узла" пациенты и их родные.

Люди написали обращение президенту с копией губернатору Ростовской области, в котором попросили не расформировывать онкологический диспансер, так как это напрямую скажется на больных, на качестве получения услуг, говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Людям придётся чаще ездить на лечение в Ростов-на-Дону, если произойдет реорганизация. Люди будут тратить дополнительные деньги на поездки в Ростов-на-Дону, и не факт, что там лечение будет лучше. У нас недавно был сделан ремонт, стоит современное оборудование, хорошие специалисты, хороший уровень лечения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Вячеслав. Он рассказал, что в онкодиспансере лечится его жена.

"Для нашей семьи реорганизация выйдет в 1500-2000 тысячи рублей в месяц дополнительно на поездки в Ростов-на-Дону. Сейчас все лекарства тут выдают, а что будет потом - неясно, возможно, что-то придётся за свой счёт покупать. Чтобы отстоять больницу, мы собрали подписи под обращением к президенту и губернатору, чтобы не трогали нашу больницу. Собрано более 20 подписей, это в основном больные. Мы отправили свою жалобу президенту России и уже получили ответ в электронном виде, что наше обращение принято", - рассказал Вячеслав.

"Я год являюсь пациентом диспансера и я категорически против присоединения к ростовской больнице. На мой взгляд, любая централизация, оптимизация - это сокращение рабочих мест, сокращение финансирования, это проблема, и против этого нужно бороться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Капутько.

Он сказал, что проходит химиотерапию в Шахтинском онкодиспансере, а ездить в Ростов-на-Дону для него проблематично. "Придётся кого-то просить, платить деньги, это, конечно, ударит по финансам. А если говорить про тех, кто живёт в сёлах и хуторах на одну пенсию, то для них это станет настоящей проблемой - многие просто не смогут в Ростов-на-Дону приехать. Для больного человека ехать несколько часов, да ещё с пересадками на общественном транспорте, очень тяжело", - рассказал Капутько.

Все, кто узнают о предстоящей реорганизации, ставят подписи, поэтому если на первое обращение не отреагируют, или дадут ответ, который авторов обращения не устроит, они будут продолжать писать, собирать ещё больше подписей, поделился он.

"Мы имеем уникальный больничный онкокомплекс в Шахтах, со своими отделениями в Каменск-Шахтинском, Донецке, Новошахтинске. Я год лечусь и часто встречаю людей из далеких поселений, которые приезжают на лечение. Сюда даже едут с юга области, хотя им ближе до Ростова-на-Дону. Просто тут лучше оборудование, врачи лучше, поэтому люди и едут сюда... Лечатся в основном тут люди пенсионного возраста", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Николай Забаренко.

Он сказал, что сам из Шахт. "Если произойдёт переподчинение, думаю, финансировать (Шахтинский онкодиспансер) начнут по остаточному принципу. Часть полномочий у шахтинского диспансера отберут и отдадут в областной онкодиспансер", - предположил Забаренко.

От отметил, что у людей и так невысокий достаток, а им придётся ещё тратиться на поездки в Ростов-на-Дону. "Это в первую очередь негативно отразится на простых людях, на пациентах", - посетовал Забаренко.

Катерина Косарева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она и ее муж являются пациентами онколиспансера. "Если больницу закроют, для больных это будет катастрофа. В Ростов-на-Дону не наездишься, это тяжело материально и физически. Нас это не устраивает, и поэтому мы просим оставить нашу больницу", сказала она.

Медработники рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что за Шахтинским онкодиспансером закреплено 18 районов области.

"У нас пять диспансеров и четыре отделения - это Каменск-Шахтинский, Донецк, Новошахтинск и Шахты. Мы отремонтировали свои филиалы, это три тысячи квадратных метров. На полмиллиарда мы закупили новое оборудование, освоили, подготовили площади, обучили людей. У нас прекрасная диагностическая база, которую просто хотят убрать", - рассказал сотрудник онкодиспансера.

По его словам, официально ещё никаких документов по поводу реорганизации онкодиспансера еще не прислали, но уже готовятся документы. Известно, что в Ростовской области планируется внедрить определенную структуру, объединение, рассказал медработник. "Если не будет большого диагностического отделения (Шахтинского диспансера), то это значит, что сократятся операции, высокотехнологичные, которые тут делали. У нас все специалисты высокого уровня... Произойдёт сокращение персонала. Число больных с каждым годом увеличивается. Сейчас у нас 1800 человек на лечении и работает 42 медицинских сотрудника, а всего штат 252 человека, если брать все отделения", - сказал он.

"Речь идёт, по сути, не о реструктуризации, а о расформировании диспансера. По сути, его не останется... Сейчас действует такая схема: больной поступает в диспансер, его диагностируют, полностью обследуют, делают КТ, рентген, гастроскопию, УЗИ и много чего ещё, и всё это делается на месте. Потом тут же собирается консилиум врачей, ставится диагноз, выносится схема лечения, и больной в течении одних-трех суток поступает в отделение на лечение. Если произойдет реструктуризация, то консилиумы будут проводить в Ростове-на-Дону, решать, госпитализировать больного или нет, тоже будут решать в Ростове-на-Дону, большая часть операций также будет делаться в Ростове-на-Дону. Не каждый больной сможет поехать в областной центр, особенно пенсионеры. Конечно, формально диспансер будет существовать, а фактически его не будет", - рассказал хирург-онколог.

Сейчас финансирование идёт напрямую, а если примут предполагаемую схему, то мы будем финансироваться по остаточному принципу, отметил он. "Если раньше медикаменты, оборудование, инструменты мы закупали сами, то (после реорганизации) нам будут давать, что они посчитают нужным. В Шахтах самое лучшее снабжение (лекарствами). У нас стоит новый модульный корпус МРТ, СКТ, новый корпус поликлиники - он большой и удобный как для нас, так и для пациентов", - сказал врач.

Он считает, что если реструктуризация произойдет, многие врачи уйдут. "Ведь большую часть операций у нас заберут... Здесь собраны самые лучшие врачи, со всей области. Уже сейчас начинается разброд и шатание. Я и сам подыскиваю, куда уходить, возможно, в частную клинику", поделился онколог.

Пострадают в первую очередь пациенты, считает сотрудница больницы. "Диспансер всем оснащён, пациенты, можно сказать, нам как родственники: мы их всех знаем, знаем, кому когда и что (какие процедуры) нужно делать, у нас индивидуальный подход... У нас коллектив опытный, сплоченный, нельзя это взять и перечеркнуть", - сказала она.

По словам сотрудницы, она 35 лет работает в сфере медицины и видела не одну реорганизацию. В любом лечебном учреждении, где провели реорганизацию, оптимизацию, затем начинается разруха, люди становятся абсолютно никому становятся не нужны, отметила она.

"Я знаю, чем это закончится: людей будут лечить анальгином, нам сократят зарплаты, со временем всё развалится. Поэтому я, как и многие мои коллеги, уже начала искать другую работу", - рассказала медработник.

Комментариями Минздрава Ростовской области относительно планов по реструктуризации Шахтинского онкодиспансера "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" ранее писал, что 15 октября рабочая группа Комитета здравоохранения Волгоградской области приняла решение о реструктуризации Волгоградского областного клинического онкологического диспансера и прекращении деятельности Камышинского филиала. Местные жители 23 октября начали сбор подписей под обращением против закрытия филиала. Они заявили, что закрытие диспансера в Камышине поставило онкобольных на грань выживания, добраться до Волгограда физически невозможно, а у местного центра амбулаторной онкологической помощи не хватает возможности помочь всем больным. Реструктуризация Волгоградского онкологического диспансера также предполагает закрытие филиала учреждения в Михайловке. В результате тысячи жителей района лишаться доступной медицинской помощи, заявили пациенты. Они предложили оснастить центр современным оборудованием и сохранить штат опытных врачей.