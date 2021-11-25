Жители Михайловки требуют сохранить местный онкодиспансер

25 ноября 2021, 01:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Реструктуризация Волгоградского онкологического диспансера предполагает закрытие филиала учреждения в Михайловке, в результате тысячи жителей района лишаться доступной медицинской помощи, заявили пациенты. Они предложили оснастить центр современным оборудованием и сохранить штат опытных врачей. Власти нарушили законный порядок ликвидации медицинских организаций в ситуации с онкодиспансером, указал член Михайловской информационно-правовой группы по защите прав пациентов Александр Каверин.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября рабочей группой Комитета здравоохранения Волгоградской области принято решение о реструктуризации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" (ГБУЗ "ВОКОД") и прекращении деятельности Камышинского филиала. Помощь онкобольным решили оказывать на базе действующего в Камышине Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Чиновники Волгоградского облздрава на встрече с жителями Камышина объяснили реорганизацию местного филиала областного онкодиспансера желанием модернизировать учреждение. Местные жители 23 октября начали сбор подписей под обращением против закрытия филиала. Активисты также записали видеообращение к генеральному прокурору и руководителю Следкома. Они заявили, что за закрытие онкодиспансера областных чиновников нужно наказать в соответствии с уголовным законодательством. Закрытие диспансера в Камышине поставило онкобольных на грань выживания, добраться до Волгограда физические невозможно, а у местного центра амбулаторной онкологической помощи не хватает возможности помочь всем больным, рассказали жители Камышина.

Реорганизация медпомощи пациентам с онкологией также коснулась жителей Михайловского района. В начале ноября они провели в соцсетях акции протеста. Активисты и люди с онкозаболеваниями выразили возмущение закрытием филиала областного онкодиспансера в районном центре. Один из видеороликов с обращениями граждан с просьбами сохранить филиал был опубликован 3 ноября на Youtube-канале vzglyadpw Мобильный Репортер, насчитывающем 231 подписчика. На видео родственница онкобольного жителя Михайловки Ирина Скачкова говорит, что после перепрофилирования филиала под ковидный госпиталь теперь им приходится ездить в онкоцентр города Волгограда. "Это очень тяжело и морально, и материально. Многие отказываются туда ехать. Нам нужен наш центр (филиал), как глоток воздуха", - сказала она. Еще одна участница акции рассказала на видео, что до нее дошли слухи о закрытии филиала. "Мы потеряем хороших докторов. Я лично лечилась [...], две моих подруги лечились у них, родственники лечились. Лежала в палате с пациентками, которые приехали из соседних районов. Они говорят, что проще в Михайловку доехать, чем в Волгоград, так как в областной диспансер нужно добираться с пересадками, и не у всех есть такая возможность. Многие просто отказываются от лечения там", - сказала она.

Жительница Михайловского района Ирина Сергеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее свекровь четыре года назад прошла лечение от онкологического заболевания, диагноз поставили в Михайловском филиале областного онкодиспансера. "Врачи точно определили очаг заболевания. Они нас успокоили, сказали, что на ранней стадии мы имеем большие шансы на успех. Так и произошло. С этими результатами мы отправились в областной центр и там провели успешную операцию", - сказала она. Сергеева отметила, что на лечение, переезды и аренду квартиры в Волгограде во время лечения они потратили около 70 тысяч рублей, что "довольно дорого для семьи". Оперироваться в Михайловском диспансере она побоялись, так как "оборудование там устарело и мало реактивов".

"Но это не причина для закрытия филиала. Закупите для него новое оборудование и обеспечьте реактивами. Там великолепные специалисты работают. Что ж вы [власти] людей на произвол судьбы бросаете, что ж вы ставите их в тяжелое положение?", - возмутилась Сергеева.

Фермер Сергей Анатольевич также отметил, что лечиться в областном онкоцентре дорого. "Потраченная мной сумм [на лечение] внушительная, несмотря на то что многие медуслуги я получил бесплатно. Лечение онкологии долгий и затратный процесс. И если бы у нас в Михайловке сделали современный онкодиспансер, это бы существенно облегчило жизнь онкобольных", - сказал он. Фермер отметил, что в Михайловском филиале часто ощущался дефицит реактивов и лекарств, а оборудование было старым.

"С местами в стационаре проблем не было, когда я там был. Но туда люди особо и не стремились на стационарное лечение. Все старались в областной центр лечь", - пояснил он.

Анатолий Пономарев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что граждане "несколько раз отправляли просьбы не закрывать филиал онкодиспансера, но ответы не получали". "Была встреча в администрации района [в середине ноября]. Приезжали из областного комитета здравоохранения. Что-то объясняли. Но меня туда не пустили. Пустили только нескольких человек от протестующих. Говорят, что обещаний не давали. Сказали, что реструктуризация пройдет, хотим мы этого или нет", - сказал он.

Минздрав сообщили о планах по дальнейшей реструктуризации онкологического диспансера

Сейчас в Михайловском филиале ГБУЗ "ВОКОД" (онкодиспансере) организована "работа инфекционного госпиталя для госпитализации больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, внебольничными пневмониями", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный врач Михайловского ЦРБ Андрей Калмыков. "Медицинская помощь по профилю «онкология» в указанном филиале не оказывается. Кадровый состав Михайловского онкодиспансера после перепрофилирования будет переведен на работу в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Михайловской ЦРБ. Также специалистам будут предложены вакансии в областном онкодиспансере в Волгограде", - сказал он.

Сейчас онкобольные получают помощь в ЦАОП Михайловской ЦРБ, говорится в ответе корреспонденту "Кавказского узла" Комитета здравоохранения Волгоградской области. "К ЦАОП на базе Михайловской ЦРБ прикреплено население Михайловки, Фроловского, Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского, Киквидзенского, Алексеевского и Еланского районов. Филиалы областного онкодиспансера имеются также в Волжском, Камышине и Урюпинске", - указано в письме ведомства.

"С начала текущего года специалисты ЦАОП приняли более 4,6 тысячи пациентов. Благодаря установленному в центрах высокоточному диагностическому оборудованию медики выявили 358 случаев рака, в том числе 169 на самых ранних стадиях. Оперативная постановка диагноза позволила начать лечение в максимально сжатые сроки, что значительно повышает шансы сохранить жизнь и здоровье. 64 пациента получили лечение по месту жительства в условиях дневного стационара", - сообщили в областном комитете здравоохранения.

По мнению региональных чиновников, новая структура [лечения онкозаболеваний] призвана повысить качество проводимых оперативных вмешательств, а также выявляемость онкозаболеваний на самых ранних стадиях, в учреждениях старого типа это было невозможно.

"В связи с реструктуризацией Михайловского филиала онкодиспансера все пациенты этого стационара, который уже устарел морально и физически, получат необходимую помощь в центре амбулаторной онкологической помощи. ЦАОП – это специализированное учреждение, в которое направляются пациенты после первичного осмотра специалиста при подозрении на онкологическое заболевание. Кроме первичного обследования и диагностирования, ЦАОП обеспечивает наблюдение и необходимую помощь пациентам", - пояснили в комитете здравоохранения.

Все центры оборудованы высокоточным диагностическим оборудованием, кроме того, там жители получают противоопухолевую лекарственную, восстановительную, корригирующую терапии и паллиативное лечение, говорится в письме чиновников комитета.

Они пояснили, что в Волгоградской области формируется единая цепочка - от диагностики до лечения и современной реабилитации онкопациентов. В регионе организована работа 10 центров амбулаторной онкологической помощи с координирующим началом в лице Волгоградского областного онкологического диспансера. Ещё четыре таких центра будут открыты в Волгограде, Калаче-на-Дону, Урюпинске, Палласовке до конца 2021 года, отмечается в письме. "Жители, которым требуется более серьезное медицинское обследование и хирургическое вмешательство, направляются в областной онкологический диспансер", - говорится в нем.

Михайловский округ, Камышин и другие районы Волгоградской области "взбудоражила весть о ликвидации онкологических диспансеров, которые десятилетиями работали", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Михайловской информационно-правовой группы по защите прав пациентов, юрист Александр Каверин.

Он считает, что закрытие филиала Михайловского онкодиспансера незаконно. По словам юриста, в статье 10 Федерального закона №323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" есть пункт о том, что доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются: организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения и наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации". По мнению Каверина, закрытие Михайловского онкодиспансера отрицательно скажется на качестве и доступности медицинского обслуживания населения района.

Юрист также считает, что власти нарушили порядок ликвидации медицинских организаций, прописанный в статье 29.1 этого закона. После принятия решения о реструктуризации необходимо "положительное заключение комиссии по оценке последствий принятия такого решения" в которую входит, помимо органов исполнительной и законодательной власти, еще и "общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья". Но Михайловская информационно-правовая группа по защите прав пациентов, зарегистрированная по всем правилам, в эту комиссию не вошла, указал Каверин. "Должна входить в комиссию общественная группа. В Михайловке она создана. Мы зарегистрированы. Но они не хотят иметь с нами никаких дел", - возмутился Каверин.

Он считает, что в ситуацию должен вмешаться губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Это не только проблема Михайловки, сегодня она затрагивает сотни тысяч людей... Не зря 56 лет назад онкодиспансер был построен [в Михайловке]", - заявил Каверин.

Врач-онколог Сергей Прохоров считает, что закрытие филиалов областного онкодиспансера в Михайловке и других городах области - это дополнительный стресс для пациентов. "Нервозность, дальние поездки в областной онкоцентр, переговоры о размещении в центре, затраты на эти перемещения – все эти лишние хлопоты в дополнение к стрессам от самого лечения. Все это может отрицательно сказаться на состоянии больного", - сказал врач корреспонденту "Кавказского узла".