26 декабря 2021, 11:15

Девять человек стали жертвами ДТП в Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три человека погибли, шесть доставлены в больницу с травмами после столкновения грузовика с микроавтобусом в Миллеровском районе Ростовской области.

Авария произошла сегодня рано утром на трассе М-4 Дон в Миллеровском районе.

"Произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса Mercedes", - привело сообщение пресс-службы Главного управления МЧС России по Ростовской области ТАСС.

Сообщение об аварии поступило в полицию 04.00 мск. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, направлялся в Ростова-на-Дону и столкнулся с едущим впереди автомобилем КамАЗ, привело сегодня сообщение пресс-службы Главного управления МВД по Ростовской области "МВД-Медиа". В микроавтобусе находились девять человек, его водитель и двое пассажиров от полученных травм скончались, шесть пассажиров доставлены в медицинское учреждение, говорится в сообщении.

НА сайтах ГУ МСЧ по Ростовской области и ГУ МВД по Ростовской области информации об аварии по состоянию на 11.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что 25 декабря два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП на автодороге в Сальском районе Ростовской области.

Примечание:

"11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области", "Двое подростков стали жертвами ДТП в Ростовской области", "Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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