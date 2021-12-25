Семь человек стали жертвами автоаварии в Ростовской области

25 декабря 2021, 13:59

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Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП на автодороге Котельниково - Песчанокопское.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на 186-м км автодороги в Сальском районе поздно вечером 24 декабря. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21214, находясь на второстепенной дороге, не уступил на перекрестке BMW X5. После столкновения ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся, сообщили сегодня в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

"В результате ДТП погибли два человека, получили телесные повреждения пять человек, в том числе три ребенка", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ", - сообщила областная прокуратура.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре два человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли в автоаварии в Ростовской области. Следователи возбудили дело о нарушении правил дорожного движения.