Мэр Краснодара заподозрен во взяточничестве

22 декабря 2021, 12:31

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Дома и в рабочем кабинете недавно избранного мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, сообщили силовики. Глава города подозревается в получении взятки, проинформировало следствие.

Как писал "Кавказский узел", ранее должность мэра Краснодара занимал Евгений Первышов. На пост главы Краснодара осенью претендовали 24 кандидата, в том числе из других регионов России. Кандидатуру бывшего вице-губернатора Кубани, и.о. главы Краснодара Андрея Алексеенко на пост мэра внес губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Против Алексеенко заведено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Следком.

По данным одного из источников, мэр пока не задержан. "Пока не задержали. Дома обыск, в кабинете обыск. Потом следственные действия. Потом, наверное, только будет задержание. Пока нет, но [сотрудники ФСБ] его приняли", - проинформировало агентство.

По предварительной информации, Алексеенко подозревается в получении взятки в виде дорогого охотничьего ружья от одной из строительной компании, пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах "РБК-Краснодар".

Сегодня утром в администрацию Краснодара пришли силовики. По информации источника в силовых структурах, в кабинетах высокопоставленных чиновников проходят обыски. Предположительно, интерес оперативников связан с работой мэра города Андрея Алексеенко. Обыски прошли и у него дома, сообщил сегодня "Югополис".

"С главой города проводятся оперативно-следственные мероприятия", - процитировал ТАСС источник в экстренных службах ЮФО.

В мэрии проводятся оперативные мероприятия, глава города Алексеенко оказывает содействие следствию, привело агентство слова пресс-службы мэрии Краснодара.

Андрей Алексеенко родился 23 апреля 1978 года в станице Новопокровской Краснодарского края. 21 октября 2015 года Алексеенко утвердили заместителем губернатора Краснодарского края, в 2017 году он стал первым замом губернатора. 21 октября Алексеенко назначен исполняющим обязанности мэра города, а 17 ноября на заседании Городской думы Краснодара избран мэром города, говорится на сайте администрации Краснодара.

На сайте Следкома Краснодарского края на 12.20 мск не содержится информации о задержании мэра города