Транскам. Фото: ГТРК "Алания" https://alaniatv.ru/transkam-zakroyut-iz-za-ugrozy-shoda-lavin/

20 декабря 2021, 15:01

Транскам закрыт из-за угрозы схода лавин

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение всех видов транспорта запрещено по Транскавказской магистрали в связи с  ухудшением погодных условий и сходом селя, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", из-за схода селя Транскам был закрыт с 9 по 12 августа.  

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали остановлено с 10.00 мск, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии. "В связи со сходом селя и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ УПРДОР "Кавказ" запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

МЧС Южной Осетии проинформировало, что движение по трассе остановлено из-за угрозы схода лавин, сообщило сегодня ИА "Рес".

На североосетинском участке Транскавказской автомагистрали сегодня ночью сошли три лавины, в связи с чем дорожное сообщение с 07.15 мск было временно приостановлено для всех видов автотранспортных средств, в 08.40 мск дорогу временно открыли, однако с 10.00 мск движение вновь остановлено. "Снегопад в горах продолжается уже третьи сутки", - процитировало агентство слова сотрудника дежурной части МЧС. 

"Кавказский узел" также писал, что 17 и 18 декабря вводились ограничения на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге, а с вечера 19 декабря из-за ухудшения погодных условий проезд по трассе закрыт для всех видов транспорта

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Алагире идет дождь со снегом, температура +3 градуса, скорость ветра - 2 метра в секунду. Ночью осадки продолжатся, температура понизится до +1 градуса, скорость ветра - до 1 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Гражданин Грузии задержан на границе с Южной Осетией", "Спасатели нашли тело туристки в Кармадонском ущелье", "Сочинцы потребовали сноса четырехэтажки из-за угрозы схода оползня".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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