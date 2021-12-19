Жители села в Северной Осетии выступили против установки вышки сотовой связи

19 декабря 2021, 21:40

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В видеообращении к республиканским и районным властям жители села Хаталдон заявили о своем несогласии с установкой вышки сотовой связи на территории их поселения и попросили провести проверку законности начатых работ.

Как писал "Кавказский узел", протесты против установки вышек сотовой связи уже ранее проходили в Северной Осетии. Так, в апреле 2020 года в селе Ногир сожгли GSM-вышку, и село осталось без связи. В марте 2021 года еще одну вышку сожгли в Алагирском районе республики. В результате в поселке Мизур начались проблемы со связью. Больше всего люди высказывали недовольство установкой вышек для сети 5G, опасаясь их вредного воздействия.

Технологии пятого поколения мобильных сетей (5G) по влиянию на человека ничем не отличаются от используемых сегодня 1G, 2G, 3G и 4G, сказал ранее "Кавказскому узлу" руководитель технической дирекции филиала одного из крупных операторов мобильной связи. "Все это – электромагнитное излучение, как в микроволновке", – сказал он. Проблемы с сетями 4G и 5G в том, что из-за особенности самой технологии вышек надо ставить больше, уточнил тогда же специалист североосетинского филиала одного из крупнейших операторов связи. "Если с 2G макропланирование предполагало размещение через каждые 10 тысяч метров, голосовой сигнал идет далеко, то новые LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных) надо ставить через каждые 500 метров, 5G, соответственно, также нужно ставить очень плотно, и из-за этого возникает больший резонанс. Люди чаще замечают, что эти антенны где-то стоят", – пояснил специалист.

Жители села Хаталдон в Северной Осетии попросили главу региона Сергея Меняйло и главу Алагирского района разобраться с установкой вышки сотовой связи, сообщило сегодня издание Gradus Pro.

Видеообращение жителей села Хаталдон, выступивших против установки вышки сотовой связи, было опубликовано сегодня в паблике Region15.info в Instagram и к 21.00 мск набрало 17353 просмотра.

"Мы не хотим вышку на территории села. Также просим главу республики и главу Алагирского района провести проверку, на каких основаниях здесь строится это сооружение. Здесь проходит устье реки, и это очень опасное мероприятие. 90 % сельчан занимаются пчеловодством, а, как известно из интернета, радиоволны от сотовых вышек вредны для пчел", - такие высказывания селян были приведены в тексте сообщения с видеороликом. Жители села утверждают, что "интернета у них достаточно, в дополнительной вышке не нуждаются", сказано в сообщении.

"На территории села строится вышка, рядом у нас амбулатория и жилые дома. Жители села Хаталдон не хотят вышку на территории своего села", - заявила в ролике одна из женщин. Она потребовала у властей провести проверку, где строится вышка и на каких основаниях.

"Здесь не проводились общественные слушания, а по закону должны были проходить общественные слушания. Техническое сооружение должны были построить по нашему согласию", - заявил в ролике один из селян. "Это частный сектор, и технически здесь она (вышка) не может быть, должно быть более двадцати метров (до нее)", - отметил он. "Повсюду пасеки, они (пчелы) улетают, и так уже помехи нам создаются. Кто может компенсировать нам эти потери? Другой работы у нас здесь нет - только сельскохозяйственная и пчеловодство", - пожаловался селянин. По его словам, 95 процентов домовладельцев не согласны со строительством вышки.

"Жители села Хаталдон были обмануты, изначально им было сказано, что вырытая яма является выгребной ямой для лаборатории. Потом уже выяснилось, что эта яма для того, чтобы ставить сваи для вышки", - заявила одна из женщин.

О том, какой оператор устанавливает вышку, и будет ли она использована для сети 5G, в видеообращении не указано. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись.

Часть пользователей соцсети поддержала селян. "Они же не просили его ставить? У них там с интернетом всё окей. Они на месте лучше всех вас знают. Не надо оскорблять простых людей", - считает valera.ru1964. "Нормальные требования, нормальные переживания", - считает natali_ariana_. "Хаталдон, привет. Правильно, боритесь за свои права, удачи вам", - написала kasaeva__18. "Если люди, ради которых ставят вышку, против этого, может, тогда не ставить эту вышку, всё же просто", - считает theironman85.

Другие пользователи раскритиковали выступление селян. "Я бы попросила проверить данных людей на адекватность. А также отключить данное село от сети интернет и сотовой связи", - написала _natalia_medichi_. "Вышки убрать и три таксофона поставить на село", - сыронизоровал santehnika_kafel.vld. "А готовы ли эти люди вообще отказаться от сотовой связи? Я бы так спросил", - отметил z_stroy. "Давайте всё вернём назад - арба, дрова и света нет", - написал rim1566.

Напомним, протесты против установки вышек сотовой связи проходили и в других республиках Северного Кавказа. Так, весной 2020 года жители дагестанского селения Новый Чиркей угрожали сжечь вышку сотовой связи, решив, что она построена для распространения сигнала по стандартам 5G. Их обеспокоило, что излучение от оборудования окажется вредным для здоровья. В марте 2021 года сход против установки вышки сотовой связи провели жители дагестанского села Новогеоргиевка. В начале декабря участники схода в селе Кичмалка Зольского районаКабардино-Балкарии заявили сельским и районным чиновникам, что не желают установки вышки сотовой связи по технологии 5G, даже если она обеспечит более высокую скорость интернета. Протест против установки вышки связан с опасением, что она в дальнейшем будет использована для сети 5G и навредит здоровью сельчан, пояснили местные жители. Такие опасения вызваны недостаточным пониманием принципов работы связи, указал представитель "Мегафона".