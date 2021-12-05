Сельчане в Кабардино-Балкарии выступили против установки вышки 5G

05 декабря 2021, 00:19

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Участники схода в селе Кичмалка заявили сельским и районным властям, что не желают установки вышки сотовой связи по технологии 5G, даже если она обеспечит более высокую скорость интернета. Представитель полиции указал, что местные жители не могут решать такие вопросы, как установка вышек.

Администрация Кичмалки санкционировала сход, состоявшийся 3 декабря. На нем, помимо руководства села, присутствовал заместитель главы Зольского района Аслан Кубалов, представитель полиции, представитель "Мегафона". Собралось более ста жителей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член Совета старейшин балкарского народа (ССБН) Тамара Гериева, которая принимала участие в мероприятии наряду с другими членами ССБН – Сергеем Будаевым и Ильясом Баймурзаевым.

В Кичмалке уже действуют вышки "Мегафона", МТС и "Билайна", еще одну вышку "Мегафона" планируется установить в центре Кичмалки, отметила Гериева. "Присутствующие говорили, что в селе есть связь, работает интернет, что им не нужна новая вышка, что они не хотят иметь в непосредственной близости от домов 5G", – рассказала она.

На сходе была избрана инициативная группа из 12 человек, руководителем группы стала местная жительница Соня Гогуева. "Группа будет отслеживать, принимать участие в обсуждении и принятии решений по жизненно важным для сельчан вопросам", – сообщила Гериева.

Участники схода также подписали обращение против установки каких-либо новых вышек. Это обращение, по словам Тамары Гериевой, уже направлено властям республики и в прокуратуру.

Представитель республиканского отделения общественного движения "Федеральный сельсовет" Айшат Султанова, которая также принимала участие в сходе, сообщила, что в некоторых селах, где уже действуют подобные вышки, жители сообщают о массовой гибели пчел. "Как можно так игнорировать мнение людей и двигать эту весьма сомнительную технологию?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Гериева представила "Кавказскому узлу" видеозаписи, где представитель "Мегафона" пытается убедить участников схода, что у сотового оператора благие цели – улучшить связь в селе. "Чтобы вы могли снимать видео и передавать его", – говорит он, стоя в президиуме в актовом зале. Люди, сидящие в креслах напротив, выкрикивают с мест. "Если это такая полезная вещь, вы бы не зациклились, не хотели бы здесь ее поставить. Мы так думаем", - говорит одна из сельчанок. Другая говорит, стоя непосредственно перед сидящими в президиуме, что благ, обещанных представителем "Мегафона", местным жителям не нужно. "Мы хотим оставаться глупыми и "дерёвнями", – добавляет она.

Глава местной администрации, в свою очередь, предлагает перенести вышку "на 500 метров подальше". "Пусть вообще уберут ее, пусть демонтируют", – заявил в ответ один из участников схода.

Представитель полиции заявил участникам схода, что решать вопрос об установке вышки они не могут. "Если они все же поставят вышку, вы не сможете воспрепятствовать этому. Закон на их стороне", – сказал сотрудник полиции. Эта реплика вызвала возмущение присутствующих. Участники схода по собственной инициативе проголосовали по вопросу об установке вышки. Все были против.

Противники 5G проявили себя в разных регионах юга России

В апреле 2020 года в селе Ногир в Северной Осетии была сожжена GSM-вышка, населенный пункт остался без связи. По мнению главы Северной Осетии, это сделали люди, которые не только боятся ввода сети связи пятого поколения (5G), но и не верят в существование коронавируса. В марте 2021 года еще одну вышку сожгли в Алагирском районе республики – злоумышленники приняли ее за станцию 5G, хотя таковой она не являлась. В результате в поселке Мизур возникли проблемы со связью.

Жители дагестанского селения Новый Чиркей весной 2020 года также грозились сжечь вышку сотовой связи, решив, что она построена для распространения сигнала по стандартам связи 5G. Их обеспокоило, что излучение от оборудования окажется вредным для здоровья. В марте 2021 года сход против установки вышки сотовой связи провели жители еще одного дагестанского села – Новогеоргиевки.

В июле 2020 года акция против установки вышки прошла в Красном Сулине Ростовской области, а в марте 2021 – в поселке Прогресс в Ставропольском крае. Жители Прогресса снесли каркас вышки и пригрозили чиновникам сделать это вновь. В августе противники 5G помешали археологическим раскопкам в Азове. Группа азовчан вместе с кандидатом в депутаты Госдумы закопала шурф на месте городища Азака-Таны. Эти люди были уверены, что закапывают яму под фундамент для вышки 5G. Археологи обратились в полицию.