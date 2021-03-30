Проблемы со связью возникли у жителей Северной Осетии после поджога GSM-вышки

30 марта 2021, 13:48

В Алагирском районе неизвестные приняли GSM-вышку за станцию 5G и сожгли ее, после чего качество мобильной связи в этой местности ухудшилось, сообщил представитель властей Северной Осетии. Полиция начала проверку обстоятельств инцидента.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 апреля в селе Ногир в Северной Осетии была сожжена GSM-вышка, после чего населенный пункт остался без связи. Поджогу GSM-вышки в Ногире предшествовали претензии сельчан к операторам связи. 13 мая 2020 года власти региона заверили жителей в безопасности вышек сотовой связи.

Люди, которые не верят в существование коронавируса, боятся ввода сети пятого поколения (5G) и "чипирования", сожгли антенну МТС, оставив жителей села Ногир без сотовой связи, заявил ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

29 марта в поселке Мизур Алагирского района Северной Осетии группа неизвестных людей подожгла объект мобильной связи, сообщил глава регионального управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев. "Очередной акт варварства. Атака на здравый смысл и технологическое развитие республики. Разумеется, ни о каком 5G речи нет – обычное оборудование одного из операторов связи. Ситуация может выйти из-под контроля", – написал 29 марта Салбиев на своей странице в Facebook.

Салбиев раскритиковал противников вышек сотовой связи. "Это акт терроризма против прогресса, против новых технологий, которые делают нашу жизнь удобней, качественней, а возможности для получения услуг и сервисов связи на уровне, о котором пять лет в Северной Осетии не могли даже и мечтать", – считает он.

Власти Северной Осетии борются второй год с порчей вышек сотовой связи, отметил Салбиев. "У меня и эмоций не осталось: то сжигают станции, то расстреливают их, а то и просто сбивают палками муфты. А если где-то в горах кому-то потребуется вызов экстренных служб, и он не сможет дозвониться по номеру 112, то винить во всём будут связистов. Хотя они и без этого в горах работают себе в убыток ввиду малочисленности населения горных сёл", – заявил чиновник.

После поломки вышки сотовый оператор перебросил нагрузку на резервную станцию, но качество мобильной связи в районе посёлка ощутимо ухудшилось. Сгоревшая станция ремонту не подлежит, её придется демонтировать, сообщила сегодня "Основа".

Отдел МВД по Алагирскому району рапортовал о начале проверки после возгорания вышки. "29 марта в дежурную часть <…> поступило сообщение о том, что в поселке Мизур вышел из строя ретранслятор одного из сотовых операторов. Выехала следственно-оперативная группа и представители руководства ОМВД России по Алагирскому району. Сотрудниками полиции на место были вызваны специалисты пожарной лаборатории. По результатам проведенной ими экспертизы будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении, опубликованном 29 марта на сайте МВД России по Северной Осетии.