Более 40 тысяч жителей Дагестана остались без света

14 декабря 2021, 11:42

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Электричество отключено в связи с непогодой в 39 населенных пунктах Дагестана, сообщили в Минэнерго и ЖКХ республики.

"В Дагестане остались без электричества 40 тысяч жителей в 39 населенных пунктах. Причиной тому - ветер до 25 метров в секунду", - сказал сотрудник ведомства.

По его словам, сотрудники энергетической компании переведены на особый режим работы. "Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится также на контроле Минэнерго и ЖКХ РД", - цитирует представителя Минэнерго "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале ветер скоростью 13 метров в секунду, будет идти дождь при температуре +8 градусов. Ночью скорость ветра снизится до 7 м/с, температура - до +7 градусов. 15 декабря осадков не ожидается, скорость ветра составит 4 м/с, температура поднимется до +9. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.