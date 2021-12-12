Горожане раскритиковали идею Меликова расселить жителей исторической части Дербента

12 декабря 2021, 14:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил переселить жителей исторической части Дербента, чтобы привлечь в нее туристов. Жители этих районов выказали недовольство планами властей.

Заявление о необходимости переселения людей из магалов – районов исторической части Дербента, расположенной внутри каменных стен Дербентской крепости, ниже цитадели Нарын-Кала – глава Дагестана Сергей Меликов озвучил 9 декабря в Махачкале на форуме СМИ.

"Программа комплексного развития Дербента до 2025 года предусматривает и жилищное строительство, потому что людей из магалов, конечно, надо выводить. И многие из них уже к этому готовы. При этом надо освобождать эту историческую часть, чтобы она была привлекательной для туристов", – сказал глава Дагестана (аудиозапись этих слов имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Меликов добавил, что для расселения людей из магалов надо построить новые микрорайоны. "Реализовать переселение этих людей в новые кварталы, где будет предусмотрено коммерческое жилье, эконом-класса и социальное жилье, куда люди будут просто переведены из аварийного и ветхого жилья. Для этого в южной части Дербента будет отстраиваться жилой квартал", – сказал Сергей Меликов.

Жители исторической части города "шокированы" заявлением Меликова, сказал корреспонденту "Кавказского узла" дербентец Мамед, проживающий в одном из магалов. "Наши предки жили тут сотни лет, дома передаются из поколения в поколение. Как можно нас выселять?" – возмутился мужчина, добавив, что жители магалов не готовы допустить переселения.

Схожее мнение высказал и житель Дербента Рагим. "Нельзя делать такие заявления. Если бы построили жилой комплекс и спросили нас – вот такие условия есть, хотите переселиться? – одно дело. А тут одни планы и угрозы выселить людей ради туристов", – сказал Рагим корреспонденту "Кавказского узла".

В администрации города пояснили, что речь идет о переселении не всех жителей из древних магалов, а лишь тех, кто проживает в аварийном жилье. "В Дербенте планируется серьезное улучшение жилищных условий людей, дома которых находятся в аварийном состоянии. В числе ряда домов, признанных аварийными, определенная часть расположена в центральной исторической части города, но не представляет культурной ценности. В рамках реализации данной программы планируется переселить граждан из домов, на месте которых не будет возможности построить новые дома согласно градостроительным нормам. Речь о переселении жителей из древних магалов не идет – только лишь улучшение условий для жителей, проживающих в аварийном жилье", – привело 10 декабря слова представителя мэрии сетевое издание "Дербент".

На странице главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова в Instagram 11 декабря опубликован пост: "Побывал сегодня в исторической части города. Встретился со старейшинами магалов". "Мы будем и дальше прикладывать усилия, чтобы сохранить самобытность магалов, сделать их комфортными и удобными в первую очередь для жителей. Наша общая задача беречь многовековую историю, передать ее будущим поколениям. Никакие провокации или недопонимания не должны ослабить единство Дербента", – говорится в публикации.

К 14.35 мск под сообщением мэра размещено 67 комментариев. Авторы большинства из них поддержали позицию мэра, лишь пользователь suzuki_777 обратил внимание на публичное заявление Сергея Меликова. "А как мог глава республики так некорректно высказаться про жителей магала, о выселении? Даже в голове не укладывается", – написал он.

Публикация о заявлении Меликова размещена 9 декабря и в Instagram-паблике "Мой Дербент 24", насчитывающем 157 тысяч подписчиков. К 14.35 мск она набрала 2228 "лайков" и 800 комментариев. Авторы многих из них возмутились планами переселения жителей из исторической части города.

"И куда же он хочет переселить половину города?" – написал, в частности, guney_3. "Магалы для магальцев – это родовые дома, это родина. Тут Меликов перебрал маленько", – высказал мнение khadzhiramazan.

"Туристы дороже своих людей, что ли?" – удивился regishhk. "Переселить коренных жителей города (магалов) – это равносильно, что стереть историю", – высказал мнение my_another_world_13.

"Не верится, что чиновник такого уровня такое мог сказать", – написал khanlar_71. "В 70-х годах в Дербент приезжали туристы. И город был интересен тем, что есть магал! Магал был, есть и будет неповторимым колоритом города", – поделился мнением massaqe_asadova.