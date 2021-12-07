Акция протеста водителей такси в Волгограде. Скриншот видео "Raznoe Vo;gograd" https://www.youtube.com/watch?v=tjqYdZipP7o

07 декабря 2021, 12:22

Таксисты в Волгограде пригрозили "Яндексу" забастовкой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более десятка водителей такси сегодня вышли на акцию протеста в Волгограде, на которой потребовали от компании "Яндекс" повысить планы и снизить комиссию. Если эти требования не будут удовлетворены, то через неделю таксисты прекратят работать, заявили протестующие.

Обращение волгоградских водителей такси было сегодня опубликовано на YouTube-канале Raznoe Vo;gograd. По их словам, они были вынуждены выйти на акцию протеста из-за высоких комиссий агрегатора такси "Яндекс".

"В Воронеже 30 заказов – 7 500, в Волгограде 45 заказов на необклеенной машине – 6 100 рублей. Чтобы сделать 30 заказов, надо кататься 12 часов, не вылезая из машины. У нас 92-й бензин стоит 47 рублей, газ стоит 31 рубль. Вы сами себестоимость посчитайте. Подача автомобиля – 5 километров, с клиентом ехать 3 километра, минус комиссия. Мы в минус работаем. Мы делаем рекламу "Яндексу", мы не зарабатываем. Я понимаю, что нас не миллионы. Но услышьте даже не наши требования, а обычные человеческие просьбы", – сказал на кадрах видео один из участников забастовки.

На ролике видно более десятка человека, на них надеты маски. Причины акции протеста озвучивает только один из них, остальные стоят молча.

Водитель такси должен знать, куда он везет и за сколько. Почему в Uber это видно, а  в "Яндексе" нет? Этот доступ надо покупать. Вы убиваете рынок такси. Вы благодаря нам зарабатываете свой хлеб, а мы благодаря вам хоть как-то выживаем в этом мире", – сказал тот же самый участник забастовки на кадрах другого ролика, опубликованном сегодня на YouTube-канале Raznoe Vo;gograd.

Протестующий подчеркнул, что таксисты не выступают против "Яндекса". "Мы требуем повышения тарифных планов, понижения комиссии, открытия для водителя точки "Б" в вызове", – отметил он.

К 12.20 мск 7 декабря под видео об акции протеста таксистов в Волгограде, опубликованным на YouTube-канале Raznoe Vo;gograd, комментариев пользователей нет.

Акция таксистов в Волгограде прошла около одного из местных супермаркетов. Участники акции пригрозили, что если их требования не будут удовлетворены, то с 13 декабря они прекратят работу, информировал сегодня "Волгоград Онлайн".

"Кавказский узел" также писал, что 24 августа водители такси и маршруток пожаловались на подорожание газа в Волгоградской области, из-за чего работать стало невыгодно, и они вынуждены поднимать цены на проезд.

Примечание:

"Водители "Яндекс.Такси" в Волгограде объявили о забастовке", "Волгоградские таксисты решили создать профсоюз", "В Волгограде при столкновении двух маршруток пострадали пассажиры".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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