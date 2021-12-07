07 декабря 2021, 10:02

Восстановлено сообщение с поселком Местия

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рабочие частично освободили от скальной породы трассу Зугдиди – Ласдили, которая является единственным путем сообщения с поселком Местия на северо-западе Грузии, после чего по ней было разрешено одностороннее движение транспорта.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 декабря жители поселка Местия оказались отрезаны от внешнего мира после того, как камнепад заблокировал дорогу Зугдиди – Джвари – Местия – Ласдили. Местные власти пообещали, что движение по дороге будет возобновлено 7 декабря.

Дорожные службы частично расчистили от камней трассу Зугдиди – Джвари – Местия – Ласдили, после чего на ней было возобновлено движение в одностороннем порядке.

"Была задействована местная техника и была вызвана дополнительная так называемая тяжелая техника из-за количества обвалившегося грунта и камней. Осталась определенная часть, по которой мы ждем заключения геологов", – приведены в публикации слова заместителя губернатора региона Самегрело – Верхняя Сванетия Давида Кухалеишвили.

Телеканал также опубликовал видео, на его кадрах показана дорога на склоне горы, ее засыпало горной породой. Водитель трактора производит расчистку, в том числе сталкивает ковшом трактора камни с дороги на склон горы. Невдалеке видны несколько легковых машин, которые стоят на трассе. Рядом с работающим трактором находятся несколько людей, в том числе рабочие в касках и спецкостюмах.

Примечание:

"Жители Грузии вынуждены передвигаться по канатной дороге в Коби", "Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 650 грузовиков", "Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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