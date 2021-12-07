Вилен Аванесов, Александр Парков и Арсен Аванесов (слева направо). Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

07 декабря 2021, 03:26

Ростовские Свидетели Иеговы* не согласились с решением суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представляющие интересы ростовских Свидетелей Иеговы* Арсена и Вилена Аванесовых и Александра Паркова адвокаты готовят кассационные жалобы на решение апелляционного суда, который оставил в силе их подзащитным сроки от шести до шести с половиной лет колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Арсена Аванесова и Александра Паркова - к шести с половиной годам колонии общего режима. Суд вынес несправедливый приговор, экстремизма в их деятельности не было, заявили родственники. 15 ноября стало известно, что обвинение настаивает на ужесточении наказания Арсену Аванесову. Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 6 декабря оставила без изменений сроки, которые Аванесовым и Паркову назначила первая судебная инстанция. 

Александр Парков, а также Вилен и Арсен Аванесовы были задержаны 22 мая 2019 года и с тех пор находились под арестом в изоляторе. Их обвинили в организации деятельности экстремистской организации.  Верующие не раз просили о смягчении меры пресечения, но получали отказ. Подсудимые в своем последнем слове заявили, что никогда не были преступниками.

Ростовский областной суд рассматривал жалобы на приговор трем Свидетелям Иеговы* из Ростова-на-Дону на протяжении трех заседаний: 15 ноября были зачитаны сами жалобы, 22 ноября все участники процесса озвучили свои аргументы в прениях, 6 декабря Арсен и Вилен Аванесовы и Александр Парков выступили с последним словом, и вскоре судьи вынесли решение, оставив без изменений назначенные первой судебной инстанция сроки от шести до шести с половиной лет колонии.

Осужденные участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО-3 в Новочеркасске. На каждое заседание приходила группа поддержки из примерно 40 верующих, однако приставы пускали в залы от девяти до 13 человек, ссылаясь на необходимость соблюдения социальной дистанции.

В прениях прокурор Алексей Чебриков повторил позицию обвинения о необходимости изменения приговора Арсену Аванесову, назвав "не основанным на законе" исключение статьи о финансировании экстремистской деятельности. По словам Чебрикова, действия Аванесова "подлежат квалификации по разным статьям", и ему необходимо ужесточить наказание до 7 лет и 6 месяцев колонии.

Аванесовы и Парков подлежат оправданию, заявил адвокат осужденных Арли Чимиров. Он сослался на постановление Пленума Верховного суда № 32 от 28 октября и отметил, что 22 ноября суд во Владивостоке оправдал Свидетеля Иеговы* Дмитрия Бармакина, обвиняемого по аналогичной статье.

За восемь месяцев процесса, по мнению Чимирова, не было представлено доказательств того, что осужденные призывали к разжиганию вражды и ненависти, а Арсену Аванесову "включили в финансирование все, что было его на карте".

На изменения в законодательстве также обратил внимание судей адвокат Арсена Аванесова Андрей Копылов. Он подчеркнул, что теперь судьям необходимо установить мотивы и выявлять, озвучивали ли подсудимые призывы к геноциду, массовым репрессиям, депортациям, применении насилия к представителям других конфессий.

Защитник также посчитал недоказанным факт распространения подсудимыми экстремистской литературы и заявил, что они "лишь занимались мирной деятельностью - исповедованием религии". Суд также не установил, на что расходовались средства с карты Аванесова, указал он.

"Александр Парков никогда не участвовал в деятельности местной религиозной организации (МРО) "Центральная"*, - сказала его адвокат Татьяна Красникова. Допрошенные в суде свидетели заявили, что Парков не занимался экстремистской деятельностью и не призывал к экстремизму, отметила она.

Приговор был вынесен при не соответствующих фактам обстоятельствах, сказал адвокат Вилена Аванесова Роман Какасьев. "Одно лишь участие в богослужениях, которые обвинение называет собраниями экстремистской организации, недостаточно (для вынесения приговора) - его действия должны быть противоправными либо иметь признаки экстремистской деятельности", - сказал юрист. Он попросил отменить приговор ввиду отсутствия события преступления.

В мае 2018 года российские власти заявляли, что Свидетели Иеговы* могут свободно практиковать свою веру, сказал Арсен Аванесов. "Как видите, мне, как Свидетелю Иеговы*, не позволяют соблюдать каноны веры. Разговоры на религиозные темы с людьми - абсолютно не запретное явление. Обвинение считает, что богослужения могут проводить только участники МРО, но это не так", - высказался он.

Приговором "была растоптана Конституция России, нарушен Уголовно-процессуальный кодекс и международные соглашения", - заявил Александр Парков. "Богослужения, представленные на видео, были признаны судом как продолжение деятельности МРО безосновательно. В вещественных доказательствах нет запрещённой литературы, не было указано, что запрещенная редакция (литературы) использовалась в электронном виде", - сказал суду Парков. Он также добавил, что имеет грамоты за участие в выставках, "то есть, активно участвовал в жизни города".

Выступая 6 декабря с последним словом, все трое осужденных попросили вынести оправдательный приговор с правом на реабилитацию. Тем не менее, коллегия из трех судей лишь добавила во вводной части приговора упоминание прокурора Алексея Чебрикова, а в описательной - указание о том, что "преступление совершено с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство", - ими суд посчитал приговоренных ранее к условным срокам верующих Ольгу Ганушу и Андрея Охримчука и находящегося в розыске Павла Гильда. 

2 августа суд в Ростове-на-Дону признал Андрея Охримчука виновным в причастности к деятельности местной религиозной организации Свидетелей Иеговы*, а также ее финансировании. 4 октября Ростовский областной суд оставил в силе условный срок Андрею Охримчуку.

Суд первой инстанции 13 июля признал Ольгу Ганушу участницей экстремистской организации и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. 30 сентября Ростовский облсуд утвердил условный срок Ольге Гануше.

Адвокаты всех осужденных сообщили корреспонденту "Кавказского узла" о несогласии с решением суда и планах о подаче кассационных жалоб. Защитники общались с осужденными после приговора, жалоб на условия содержания у Аванесовых и Паркова не было.

После новых поправок в постановление Пленума Верховного суда стало известно минимум о двух отменах решений судов по делам Свидетелей Иеговы*, отметил адвокат Арли Чимиров. Так, 24 ноября Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение в отношении Свидетеля Иеговы* из Новосибирска Юрия Савельева и вернул дело на стадию апелляционного рассмотрения в ином составе суда, а 26 ноября Псковский облсуд отменил обвинительный приговор Свидетелю Иеговы* Алексею Хабарову и вернул дело на новое рассмотрение в ином составе суда, подчеркнул он.

Супруги осужденных рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что через две недели после приговора Аванесовых и Паркова перевели в СИЗО в Новочеркасске и они не виделись с ними ввиду ограничений на свидания из-за коронавируса.

"Свиданий не было, на входе в следственный изолятор висит объявление о том, что свидания запрещены в связи с коронавирусом, мы знаем это положение. Затруднений в передачах нет, продукты мы посылаем, а насчет всего остального я не знаю - вообще нет связи. Звонков также нет, мы купили карту "Зонателеком" (сеть для связи в учреждениях ФСИН России - прим. "Кавказского узла"), вроде судья разрешил связь, но пока на связь никто не выходил. Мне известно, что муж написал письмо два с половиной месяца назад, но оно так и не дошло", - рассказала супруга Вилена Аванесова и мать Арсена Аванесова Стелла.

"Звонков нет, письма доходят, в письмах он не жалуется, настроение достаточно бодрое. В связи с тем, что он осознает, что вины за ним нет, он спокоен, и меня тоже это очень успокаивает. Присылает мне юмористические открытки вроде "скоро пойдем за грибами", то есть даже оттуда подбадривает. У него усилились проблемы с желудком, поскольку два с половиной года в СИЗО - это очень долго, он от этого страдает, старается есть минимальными порциями", - рассказала супруга Александра Паркова Галина.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*". "Кавказский узел" подготовил также справку "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Ростовский Свидетель Иеговы* Алыев получил условный срок", "Суд приговорил к двум годам условно Свидетеля Иеговы* Ольгу Ганушу", "Ростовский Свидетель Иеговы* Охримчук отверг обвинения в экстремизме".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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