Адвокаты потребовали освобождения Салеха Рустамова по болезни

06 декабря 2021, 20:26

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Заявление с просьбой освободить по состоянию здоровья Салеха Рустамова, который 31-й день продолжает голодовку в тюремной больнице, подали сегодня в суд адвокаты активиста. ЕСПЧ направил запрос властям Азербайджана о состоянии здоровья Рустамова.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября активист Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов объявил голодовку, протестуя против того, что не попал под амнистию, объявленную президентом Азербайджана. 30 ноября ряд политических партий Азербайджана потребовал освобождения Рустамова. По словам адвоката, за время акции протеста Рустамов похудел на 17 килограммов, у него начались обмороки и проблемы с памятью. По оценке врачей, он может впасть в кому. Не медлить с освобождением Салеха Рустамова, который уже 30 дней проводит голодовку в тюремной больнице, призвал 5 декабря власти Азербайджана лидер Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Гражданин России Салех Рустамов 27 февраля судом в Азербайджане был приговорен к семи годам и трем месяцам заключения. Позднее Верховный суд сократил срок наказания на два месяца. Глава пресс-службы посольства России в Азербайджане Алина Золотарева сообщила, что Рустамов, хотя и является гражданином России, не вышел из азербайджанского гражданства. "Раз он является гражданином Азербайджана, то здесь, на территории АР, он, соответственно, подпадает под юрисдикцию азербайджанского государства, и это является внутренним делом данной страны...", - сказала она.

Адвокат Бахруз Байрамов сегодня посетил Рустамова в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Азербайджана.

"Мне каждый раз очень тяжело смотреть на Салеха Рустамова. Сегодня 31-й день голодовки. Он просто умирает на глазах. Салех Рустамов уже с трудом дышит, в день по несколько раз теряет сознание. Рустамов сказал, что его намерение перейти к сухой голодовке отнюдь не является угрозой или шантажом с целью добиться выполнения своего требования. По его словам, он просто уже не может терпеть сильные боли, от которых не может уснуть", - рассказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, чтобы отговорить Рустамова от сухой голодовки, он пригласил также на встречу двух его братьев. "Мы вместе стали уговаривать его не идти на такой шаг. Мы сказали, что об этом настоятельно просили его товарищи - ветераны войны, жители Гядабейского района, которых он защищал, будучи главой региона в 1992-1993 годах. Эти люди также выступают в социальных сетях с призывом к властям Азербайджана освободить Салеха Рустамова (видеообращения опубликованы на странице в cоцсети Facebook сына Салеха Рустамова Сезгина Рустамова - Прим. "Кавказского узла"). Мы передали также просьбы политиков. После этого Рустамов сказал, что от воды не откажется, но голодовку продолжит. Но, честно говоря, и без сухой голодовки, он вряд ли долго продержится. Врачи говорят, что в любой момент он может впасть в кому, из которой его вывести вряд ли удастся", - рассказал Байрамов.

Сегодня же адвокаты Бахруз Байрамов и Агиль Лаидж передали в Низаминский районный суд заявление об освобождении Рустамова от оставшейся части тюремного наказания по состоянию здоровья. Как пояснил Лаидж корреспонденту "Кавказского узла", защита обосновывает свою позицию статьей 78.2 УК, которая предполагает освобождение от наказания по решению суда осужденного в связи с тяжелой болезнью.

"Лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть постановлением суда освобождено от отбывания наказания", - говорится в статье 78.2 УК Азербайджана.

"Салех Рустамов страдает почечной недостаточностью, кроме того, длительная голодовка оказала негативные последствия на его здоровье, некоторые из которых могут иметь необратимый характер", - отметил Лаидж.

По словам адвоката, суд принял заявление в производство и на рассмотрение согласно законодательству отводится 10 дней, однако суд может рассмотреть заявление и в срочном порядке. Он отметил, что в Азербайджане были прецеденты когда, по состоянию здоровья осужденных, признанных правозащитниками, досрочно освобождали из тюремного заключения. В частности, таким путем был освобожден осужденный по Нардаранскому делу Абульфаз Буньядов, подчеркнул Лаидж.

Кроме того, по его словам, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на основе обращения защиты запустил механизм Правила 39 Регламента суда о принятии "временных обеспечительных мер" в отношении Рустамова. Адвокаты в обращении в Страсбургский суд ставили вопрос об угрозе комы у Рустамова в результате длительной голодовки и необходимости перевода его из тюремного госпиталя в современную гражданскую клинику для обеспечения эффективной медицинской помощи, сообщил Агиль Лаидж.

"Правило 39 Регламента ЕСПЧ предписывает правительствам принять срочные меры в связи с угрозой жизни и здоровью заявителей. Власти должны принять эффективные меры для защиты их жизни и здоровья", - отметил Лаидж.

По его словам, запрос из ЕСПЧ был направлен властям еще 4 декабря, однако адвокаты были уведомлены только сегодня. ЕСПЧ дал правительству Азербайджана срок до 10 декабря для ответа на вопросы о здоровье Рустамова, отметил Лаидж.

Еще одним способом освобождения Рустамова является решение вопроса через Пленум Верховного суда, указал Бахруз Байрамов. "К сожалению, мое обращение до сих пор не рассмотрено, хотя я его отправил почти три недели назад. И ответа никакого нет. При наличии политической воли пленум могли бы срочно созвать. Нет пока реакции и на обращения представителей общественности к руководству страны освободить Рустамова", - сказал он.

"Мы не понимаем черствость власти по отношению к судьбе этого человека. В его защиту выступали представители различных политических и общественных групп, даже руководители НПО, которые известны провластной позицией. Я уже ставлю в сторону то, что он был арестован по явно сфабрикованным обвинениям. Но хотя бы по гуманным соображениям этого человека надо освободить. Надо принять во внимание его заслуги в первой карабахской войне, его участие в Башкендской операции по обеспечению защиты приграничных сел Гядабейского района. У него сын с тяжелой формой инвалидности. Пусть отпустят человека, он уедет в Москву к своей семье, займется лечением своего ребенка. Он и так уже провел в тюрьме 3,5 года. Да еще эта голодовка уже подорвала его здоровье. Если с ним что-то случится, это станет пятном на правительстве", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член НПО "Линия защиты" Тезехан Мираламли.

"Кавказский узел" также писал, что 1 декабря полиция сорвала акцию с требованием освобождения оппозиционера. Были задержаны 40 человек. В Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявили, что некоторые из задержанных были избиты силовиками. Пять человек арестованы на сроки от 15 до 30 суток.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".