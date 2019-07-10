Азербайджанский активист Буньядов освобожден из тюрьмы

10 июля 2019, 18:27

Прикованный к постели осужденный Абульфаз Буньядов досрочно освобожден по состоянию здоровья из тюремного заключения в Азербайджане. Такое решение принял суд, удовлетворив ходатайство защиты.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля 2018 года парализованный после ранения силовиками в ходе спецоперации в Нардаране Абульфаз Буньядов, а также Эльхан Искендеров были признаны виновными в терроризме и других тяжких преступлениях. Бакинский суд приговорил Буньядова к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в закрытой Гобустанской тюрьме. 8 июня Центр защиты политзаключенных обратился к руководству Азербайджана с просьбой обеспечить освобождение Абульфаза Буньядова от тюремного заключения в связи с резким ухудшением состояния его здоровья. Однако 12 июня Верховный суд оставил в силе приговор. 4 июля активисты разместили петицию на платформе Change.org с требованием освободить Буньядова, к 5 июля она набрала 65 подписей. Сегодня к 18.15 мск число подписей достигло 183.

26 ноября 2015 года в ходе спецоперации, проведенной в Нардаране в доме религиозного активиста Абульфаза Буньядова, были убиты семь человек, в том числе двое силовиков. После спецоперации Буньядов, парализованный из-за ранения, был задержан. В ночь на 16 марта 2017 года силовики ворвались в дом активиста "Мусульманского единства" Эльхана Искендерова и силой увезли его, впоследствии он был арестован по обвинению в причастности к событиям в Нардаране. Суд приговорил Искендерова к 14 годам тюрьмы.

Сегодня в Низаминском районном суде состоялось рассмотрение ходатайства адвоката Фахраддина Мехтиева об освобождении Буньядова на основании ст.78.2 (лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть постановлением суда освобождено от отбывания наказания). В суд был привезен и сам Буньядов, сообщил Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла".

"Судья сам увидел, в каком состоянии находится Абульфаз Буньядов. Он может самостоятельно двигать только головой и руками. Все остальная часть тела парализована. Представитель обвинения не стал возражать ходатайству. Суд удовлетворил наше прошение и освободил моего подзащитного прямо в зале суда. Абульфаза Буньядова увезли на носилках. Сейчас он дома. Конечно же мы удовлетворены решением суда", - сказал Мехтиев.

Мать Буньядова Хейрия Буньядова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что рада освобождению сына.

"Мы, конечно, рады, что наши просьбы были услышаны и Абульфазу позволили вернуться домой. Теперь дома мы уже сами будем смотреть за ним. Конечно, восстановить его здоровье уже не удастся. Но, хотя бы он будет дома, дети будут видеть его, нам не придется жить в постоянной тревоге. Мы благодарны всем тем, кто поддерживал нас в трудные дни, и признательны всем, кто был причастен к освобождению Абульфаза", - отметила Буньядова.

В Низаминском районном суде подтвердили информацию об освобождении Буньядова по состоянию здоровья.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".