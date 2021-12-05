05 декабря 2021, 18:52

Оппозиционеры отпущены из полиции после задержания на выборах в Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики освободили задержанных сегодня в армянском селе Айнтап во время выборов сторонников оппозиционного блока "Давид Амбарцумян", сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на 984 избирательных участках проходит голосование на выборах в 38 общинах Армении. В 36 общинах выборы проходят по пропорциональной избирательной системе, а в двух сельских общинах – по мажоритарной.  В селе Айнтап силовики задержали кандидата в Совет старейшин Карена Саркисяна и его брата, также участвующего в муниципальных выборах. По словам адвоката, их необоснованно обвинили в применении насилия около избирательного участка.

Согласно Избирательному кодексу Армении, в общинах, где менее 4000 избирателей, выборы проходят по мажоритарной системе, а в общинах с численностью избирателей свыше 4000 – по пропорциональной системе, там избирают членов Совета старейшин, который по итогам выборов формирует местную власть.

Староста села Айнтап Карен Саргсян, его брат и еще двое сторонников блока "Давид Амбарцумян" были задержаны на основании анонимного сообщения, заявил  корреспонденту "Кавказского узла" адвокат блока Арман Карапетян.

По его словам, через три часа с момента задержания оппозиционеров отпустили из полицейского участка. "Карен Саргсян, в частности, написал объяснительную записку в полиции, что была попытка дискредитировать (блок) и создать препятствия на голосовании", - отметил Карапетян.

В Масисе борьба развернулась между правящей силой "Гражданский договор" и блоком "Давид Амбарцумян", предвыборный список которого возглавляет действующий мэр Масиса Давид Амбарцумян,  староста общины Айнтап Карен Саргсян в списке идет под номером 7.

Примечание:

"Голосование на местных выборах проходит в Армении", "Участники протестов в Ереване потребовали освободить Ашота Минасяна", "Агван Овсепян оставлен под стражей".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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