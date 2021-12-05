05 декабря 2021, 14:23

Два кандидата задержаны у избирательного участка в армянском селе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали в армянском селе Айнтап кандидата в Совет старейшин Карена Саркисяна и его брата, также участвующего в муниципальных выборах. Им необоснованно инкриминируют применение насилия около избирательного участка, заявил адвокат задержанных.

Как писал "Кавказский узел", сегодня 984 избирательных участка открылись для голосования на выборах в 38 общинах Армении. В 36 общинах выборы проходят по пропорциональной избирательной системе, а в двух сельских общинах – по мажоритарной. 

Согласно Избирательному кодексу Армении, в общинах, где менее 4000 избирателей, выборы проходят по мажоритарной системе, а в общинах с численностью избирателей свыше 4000 – по пропорциональной системе, там избирают членов Совета старейшин, который по итогам выборов формирует местную власть.

Силовики задержали главу общины Айнтап Араратской области Карена Саркисяна - кандидата в Совет старейшин от блока "Давид Амбарцумян", а также другого кандидата Унана Аветисяна и еще двух человек.

Поводом для задержания стали подозрения в применении насилия около избирательного участка, сказал их адвокат Арман Карапетян, добавив, что Унан Аветисян - брат главы общины.

Применения насилия, по его мнению, не было. "Как мы поняли, сигнал поступил из Еревана", - приводит слова адвоката News.am.

О задержании главы села Айнтап и его брата сегодня сообщил и мэр Масиса, кандидат в мэры Давид Амбарцумян. "Я не знаю, почему его задержали, этим вопросом занимается адвокат. В Айнтапе большое количество сотрудников полиции", - процитировало Амбарцумяна издание.

Примечание:

"Центризбирком решил пересчитать голоса на девяти участках в Армении", "Правозащитники раскритиковали власти Армении за неблагоприятные условия для вакцинации", "Армянские и азербайджанские аналитики сошлись в оценке разрядки между Баку и Тегераном".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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