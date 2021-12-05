Голосование на местных выборах проходит в Армении

05 декабря 2021, 09:03

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984 избирательных участка открылись сегодня для голосования на выборах в 38 общинах, сообщил Центризбирком Армении.

По данным Центризбиркома Армении, в 36 общинах выборы пройдут по пропорциональной, а в двух сельских общинах – по мажоритарной избирательной системе.

Выборы по пропорциональной системе проходят в общинах Аштарак, Апаран, Талин - в Арагацотнской области, Масис, Арташат, Арарат, Веди - в Араратской области, Аракс, Вагаршапат, Паракар, Хой, Мецамор, Армавир, Баграмян (Армавирская область), Гавар, Севан, Мартуни, Варденис - в Гегаркуникской области, Ванадзор, Спитак, Туманян, Памбак - в Лорийской области, Абовян, Гарни, Цахкадзор, Раздан, Наири, Нор-Ачин - в Котайкской области, Артик, Амасия, Ашоцк, Ахурян - в Ширакской области, Ехегнадзор, Джермук, Вайк - в Вайоцдзорской области и Ноемберян - в Тавушской области, говорится в сообщении на официальном сайте Центризбиркома Армении.

Согласно частям 4 и 5 статьи 104.1 Избирательного кодекса Армении, в общинах, где менее 4000 избирателей, выборы проходят по мажоритарной системе, а в общинах с численностью избирателей свыше 4000 – по пропорциональной системе. В общинах свыше 4000 избирателей – по пропорциональной системе – избирают членов Совета старейшин, который по итогам выборов формирует местную власть. Согласно же части 6 статьи 104.1 ИК Армении, количество мандатов в Совет старейшин зависит от числа избирателей общины. Так, в общине, в которой число избирателей не превышает 1000, Совет старейшин состоит из пяти членов. От 1001 до 2000 – из семи, от 2001 до 4000 – из девяти, от 4001 до 10 000 – 15, от 10 001 до 25 000 – 21, от 25 001 до 70 000 – 27, от 70 001 до 300 000 – 33, и свыше 300 000 – 65.

Совет старейшин восьми общин состоит из 15, девяти – из 21, 17 – из 27, еще двух – из 33 депутатов, еще по пять депутатов будут избраны в Совет старейшин двух сельских общин. Общее число избирателей, имеющих право голоса на местных выборах, по данным ЦИК, составляет 1 128 787 человек. На выборах сформировано 984 избирательных участка, все они открылись сегодня для голосования в 08.00 по местному времени (07.00 мск), отмечается в сообщении.

Заявки на участие в выборах Совета старейшин 36 общин подали 47 партий и блоков, в 130 списков которых были включены 4384 кандидата. Одну из политических сил с 26 кандидатами суд снял с предвыборной гонки, еще 156 кандидатов от 33 партий и блоков отозвали документы или им было отказано в регистрации. Всего к выборам были допущены 4202 кандидата от 46 партий и блоков. 746 кандидатов, согласно данным ЦИК, беспартийные.

Среди 46 политических сил – 22 блока, в которые входят 23 партии, в том числе Республиканская партия Армении, "Отечество" и АРФ "Дашнакцутюн", представленные в парламентских фракциях "Армения" и "Честь имею". Среди кандидатов 2832 мужчины и 1370 женщин .Из 129 предвыборных списков 46 политических сил лишь три списка, в том числе один от партии власти, возглавляют женщины, сообщил Центризбирком страны.

Правящая партия "Гражданский договор" выдвинула кандидатов во всех общинах, за исключением города Севана. В одной общине – в Армавире – на выборах примет участие одна политическая сила – правящая партия "Гражданский договор". В восьми общинах борьба развернется между двумя политическими силами, еще в 13 общинах за мандаты Совета старейшин поборются три политические силы. В пяти общинах за муниципальную власть поборются четыре партии и блока, еще в восьми – по пять и шесть, и в одной общине – Ванадзоре – в борьбу включились 10 партий и блоков.

В соответствии с законом, в Совет старейшин 21 общины пройдут все политические силы, подавшие заявку на участие в выборах. Для победы еще в одной общине – в Армавире, где избирателям придется голосовать за единственную политическую силу – партию власти, для победы необходимо получить больше половины голосов избирателей, принявших участие на выборах.

Согласно части 3 статьи 141 Избирательного кодекса Армении, проходной барьер для выборов в органы местного самоуправления по пропорциональной системе установлен 4% для партий и 6% для блоков. По закону, если в выборах участвовали более двух партий или блоков, а проходной барьер преодолели две политические силы, в Совет старейшин проходит также третья партия или блок, набравшие максимальное число голосов избирателей. Если в выборах участвовали две партии или блока, то в Совет старейшин проходят обе политические силы. Если на выборах участвует одна партия или блок, то для получения мандатов политической силе необходимо получить голоса 50%+1 избирателей. Согласно статье 142.2 Избирательного кодекса, если политическая сила получает по итогам выборов более 50% мандатов Совета старейшин, ее кандидат, возглавлявший список партии или блока, считается избранным мэром в силу права. В случае, если ни одна из политических сил не получает более 50% мандатов, проводится открытое голосование среди кандидатов, возглавлявших предвыборные списки партий или блоков, преодолевших проходной барьер. Кандидат, получивший большинство, избирается мэром.

Жители сел Аревут и Мецадзор в Арагацотнской области будут выбирать главу общины и Совет старейшин. Борьба в Аревуте развернется между тремя кандидатами, один из которых представляет партию власти, остальные двое – беспартийные. В селе Мецадзоре борьба развернется между двумя беспартийными кандидатами. За пять мандатов Совета старейшин в каждом селе поборются по восемь кандидатов, все беспартийные.

Аккредитацию Центризбиркома для наблюдательской миссии получили 3122 наблюдателя от девяти местных организаций. Право освещать выборы предоставили 248 журналистам 22 местных средств массовой информации.

"Кавказский узел" также писал, что 14 ноября в Армении местные выборы состоялись в Капане Сюникской области, Степанаване Лорийской области и Иджеване Тавушской облсасти, в сельских общинах Арзни Котайкской области и Лермонтово Лорийской области. Правящая партия "Гражданский договор", по данным ЦИК, проиграла выборы в Совет старейшин Капана.

17 октября голосование на местных выборах проходило в шести общинах Ширакской, Сюникской и Тавушской областей, в том числе на выборах мэров Гюмри и Дилижана, и в трех общинах Арагацотна, Армавира и Лори. Наблюдатели отметили использование на выборах админресурса, зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей на участки сторонниками правящей партии и нарушение требований о наглядной агитации. В результате правящая партия "Гражданский договор" уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи указали, что партия Никола Пашиняна не везде сумела выдвинуть влиятельных кандидатов, при этом оппозиция доказала способность противостоять правящей партии.