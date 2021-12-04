Задержание участника акции в поддержку Саакашвили. 4 декабря 2021 года. Стоп-кадр видео МВД Грузии, https://www.youtube.com/watch?v=T0Qh1RTY93E&t=19s

04 декабря 2021, 19:32

Сторонник Саакашвили задержан по делу о драке с полицейскими

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Задержан активист, ударивший полицейского флагштоком у здания суда в Тбилиси, сообщило МВД Грузии. Это уже пятый участник акции 29 ноября, который подвергся уголовному преследованию.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 ноября несколько сотен сторонников оппозиции собрались около здания Тбилисского горсуда, куда в качестве обвиняемого был доставлен Михаил Саакашвили. Полицейские применили слезоточивый газ, и нескольким пострадавшим потребовалась помощь врачей. После того как протестующие решили перекрыть трассу, проходящую в нескольких десятках метров от здания суда, полиция задержала за неповиновение 15 участников акции. Уже после акции, 1 декабря, были задержаны еще четверо ее участников, на этот раз по уголовному делу о насилии в отношении полицейских.

По версии следствия, активисты не подчинились требованиям полиции и отказались слезать с крыши будки охраны. Один из обвиняемых напал на полицейского, а другой попытался сбросить с крыши сотрудника департамента по особым поручениям МВД. Четырем обвиняемым грозит до пяти лет заключения.

МВД Грузии сообщило о задержании еще одного участника драки с полицейскими на митинге 29 ноября. По данным ведомства, он напал на сотрудника патрульной полиции и травмировал его голову флагштоком. По статье "Нападение на полицейского" активисту грозит до семи лет заключения, передали сегодня "Новости-Грузия".

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября, а 1 октября был арестован, так как ранее на родине был заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. Бывший президент также обвинен в незаконном пересечении границы, арестованы четыре предполагаемых сообщника. Ему были предъявлены и другие обвинения. Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом".

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"Политологи указали на риски политического кризиса в Аджарии", "Саакашвили доставлен в горсуд Тбилиси", "Черкесские активисты вступились за Саакашвили".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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