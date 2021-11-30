Жители восьми дагестанских сел остались без газа

30 ноября 2021, 16:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подача газа в восемь сел Левашинского района, в которых проживают более 13 тысяч человек, приостановлена из-за утечки на газопроводе, сообщило сегодня МЧС Дагестана.

В Левашинском районе около села Арада-Чугли обнаружена утечка газа (коррозионный свищ) на надземном стальном газопроводе высокого давления, который принадлежит Минимущества Дагестана.

Утечка временно локализована - на газопроводе перекрыта задвижка. Без газоснабжения остались села Джангамахи, Нижнее Чугли, Арада Чугли, Хахита, Аймаки, Урма, Кулецма, Ахкент, сообщило сегодня МЧС по Дагестану на своем сайте.

В селе Джангамахи проживают 815 человек, в селе Нижнее Чугли - 1653 человека, в селе Арада Чугли - 1005 человек, в селе Хахита - 1334 человека, в селе Урма - 4359 человек, в селе Кулецма 2439 человек, в селе Ахкент - 1456 человек, следует из данных Росстата России на 1 января 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", два села в Кизилюртовском районе и три села в Хасавюртовском районе остались без газоснабжения после того, как водитель грузовика врезался в газопровод 22 ноября. Последствия аварии на газопроводе были ликвидированы на следующий день, жители сел Хасавюртовского и Кизилюртовского районов провели без газа одну ночь.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Леваши, административном центре Левашинского районе, в течение дня и ночью осадков не ожидается. Скорость ветра составит 3 метра в секунду, температура воздуха днем +13 градусов, ночью понизится до -1 градуса. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.