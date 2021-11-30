Оппозиционные партии Азербайджана потребовали освободить Салеха Рустамова

30 ноября 2021, 13:57

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Ряд политических партий Азербайджана потребовал освобождения активиста Салеха Рустамова, который проводит голодовку в тюремном госпитале. Адвокат после встречи с ним сегодня сообщил об ухудшении состояния здоровья Рустамова.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября активист Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов объявил голодовку, протестуя против того, что не попал под амнистию, объявленную президентом Азербайджана. Руководители ряда неправительственных организаций, правозащитных групп и СМИ 19 ноября обратились к президенту страны с просьбой освободить Рустамова. С 26 ноября Рустамов намеревался начать сухую голодовку, однако адвокату и родным удалось отговорить его. На 23-й день голодовки брат Рустамова сообщил, что заключенный не может самостоятельно передвигаться, крайне слаб и изможден. Врачи тюремной больницы назвали состояние активиста тяжелым и предупредили об опасности для жизни в случае отказа от воды, сообщил адвокат. 29 ноября Рустамов, голодающий 25-е сутки, пожаловался на боли в суставах и вновь заявил о планах отказаться от воды.

Гражданин России Салех Рустамов 27 февраля судом в Азербайджане был приговорен к семи годам и трем месяцам заключения. Позднее Верховный суд сократил срок наказания на два месяца. Глава пресс-службы посольства России в Азербайджане Алина Золотарева сообщила, что Рустамов, хотя и является гражданином России, не вышел из азербайджанского гражданства. "Раз он является гражданином Азербайджана, то здесь, на территории АР, он, соответственно, подпадает под юрисдикцию азербайджанского государства, и это является внутренним делом данной страны...", - сказала она.

Адвокат Бахруз Байрамов сообщил, что сегодня утром посетил Рустамова в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. "Состояние Салеха Рустамова продолжает ухудшаться. Все ночь он не спал от болей. Его ломит, болят суставы, кости. У него глаза настолько впали, что их почти не видно. Под глазами у него мешки. Мне показалось, что он уже и не хорошо понимал меня. Но Салех Рустамов сказал, что будет продолжать голодовку", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Защитник отметил, что "голодовка приближается к критической отметке". "Уже можно говорить о реальной угрозе жизни", - считает он.

Национальный совет демократических сил (НСДС) Азербайджана 29 ноября выступил с заявлением, потребовав от властей освобождения Рустамова. Оппозиционеры считают, что он был осужден по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям.

"В результате голодовки возникла реальная угроза жизни Салеха Рустамова. Прямую ответственность за это несет руководство страны и лично Ильхам Алиев (президент Азербайджана)", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава НСДС Джамиль Гасанли.

Авторы документа указывают, что Рустамов - участник первой Карабахской войны и сыграл важную роль в операциях по защите азербайджанских земель. "Власти Азербайджана, проявляя гуманизм в отношении армянских военных, томят в застенках ветерана карабахской войны", - говорится в заявлении, поступившем "Кавказскому узлу".

НСДС призывает международное сообщество и народ Азербайджана "возвысить голос в защиту Салеха Рустамова и потребовать от правительства Азербайджана освободить его".

Партия "Мусават" также потребовала освобождения Рустамова. "Голодовка политзаключенного Салеха Рустамова поставила под угрозу его здоровье и жизнь. "Мусават" считает арест Салеха Рустамова незаконным и требует его немедленного освобождения", - говорится в заявлении, поступившем "Кавказскому узлу".

В заявлении Либеральной партии Азербайджана выражена обеспокоенность по поводу состояния Рустамова в результате длительной голодовки. "Либеральная партия Азербайджана крайне обеспокоена возникшей угрозой жизни Рустамова и призывает власти проявить гуманизм, освободить его из тюремного заключения ради спасения жизни", - сказано в документе.

Партия гражданской солидарности в своем заявлении отмечает, что "в соответствии с объявленной президентом Азербайджана реформой правовой системы Салех Рустамов может быть освобожден с учетом отбытия более половины срока". "Мы верим, что власти не останутся безучастными к судьбе ветерана Карабахской войны, жизнь которого оказалась в опасности", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член политсовета партии Самир Асадли.

Центр мониторинга политзаключенных в своем заявлении также потребовал освободить Салеха Рустамова и прекратить репрессии в стране. "Произвол в системе юстиции продолжается и нарастает. Противозаконные аресты, сфальсифицированные обвинения, заказные вердикты, пытки - все это инструменты политики против критиков власти. Жестко наказывается любое проявление инакомыслия во всех слоях общества - оппозиции, верующих, гражданских активистов, экс-чиновников", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава организации Эльшан Гасанов.

По его мнению, Салех Рустамов был осужден несправедливо, "на основе сфабрикованных обвинений".

"Салех Рустамов - невинно осужденный человек. Он прибег к последнему средству протеста - голодовке против незаконного приговора. Он поставил под риск свою жизнь. Он должен быть освобожден. Иначе, если с ним случится непоправимое, это позором ляжет на азербайджанское государство", - заявил Гасанов.

Ранее в Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что вопрос о состоянии здоровья заключенных относится к Главному медицинскому управлению Минюста. В свою очередь в этой структуре заявили, что не дают комментариев о состоянии здоровья заключенных.

Напомним, по версии следствия, Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА, общая сумма сборов составила 412 тысяч долларов. По этому делу, помимо Салеха Рустамова, осуждены на различные сроки лишения свободы его племянник и три члена ПНФА. В суде адвокаты заявили, что подсудимые подверглись пыткам.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".