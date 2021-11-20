Житель Кубани оштрафован за акцию против свалки

20 ноября 2021, 22:04

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Суд постановил оштрафовать жителя хутора Копанского Сергея Морокина за организацию шествия с требованием закрыть свалку. По данным активистов, лимиты по объему мусора на свалке превышены в пять раз.

Как сообщал "Кавказский узел", экоактивисты Краснодарского края неоднократно указывали на проблему со свалками мусора в регионе. Так, в сентябре 2020 года экологи указали на нарушения в работе мусорного полигона возле хутора Копанского, а через месяц активисты "Эковахты" установили, что на другую свалку, в Динском районе, вывозят мусор, хотя официально она закрыта для захоронения отходов и может работать только как площадка для перегрузки. По мнению активистов "Эковахты по Северному Кавказу" краевые власти не могут решить острую проблему строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов из-за сложностей с выбором подходящих для этого земельных участков.

На жителя пригорода Краснодара, хутора Копанского, составили административные протоколы за участие в несогласованном властями шествии и нарушение правил дорожного движения, поскольку активисты прошли по шоссе. Оба протокола уже рассмотрены Прикубанским районным судом Краснодара. По одному Сергею Морокину, как многодетному отцу, вынесли предупреждение, а по второму суд потановил взыскать с активиста тысячу рублей.

Морокин отметил, что не будет оспаривать штраф. "Я общественник, меня в хуторе знают, мы в неплохих отношениях с участковым. Я сам за Путина, если честно, отстаиваю интересы страны в информационном пространстве. После шествия участковый просит подъехать. Приезжаю, а там только машин с мигалками не хватает – глава Березовского поселения, с администрации много людей. Участковый говорит: "Что вы натворили?"" - рассказал Морокин.

Близость свалки отражается на здоровье местных жителей, отметил он. "Мы выяснили, что показатели предельно допустимых концентраций в контрольных скважинах около наших хуторов в 200 раз превышены, это следует из судебного решения по иску Роспотребнадзора к мусороуборочной компании. По расчетам одна тонна мусора выделяет в год пять-шесть тонн свалочного газа, а в этом году только с Краснодара на свалку привезли полтора миллиона тонн. Получается, около семи миллионов тонн свалочного газа, мы этим дышим", - посетовал Морокин.

Он указал, что по документам свалка занимает восемь гектаров, а фактически занимает более 30. Также, по его данным, значительно занижены лимиты хранения мусора – вместо указанных восьми миллионов тонн, по расчетам Морокина, его там около 40 миллионов тонн, передали сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Импровизированное шествие, за которое оштрафовали Морокина, состоялось 19 ноября. На видео, опубликованном сегодня в YouTube-канале кубанского издания "Утренний юг", десяток людей с детьми пересекают проезжую часть. Двое мужчин идут впереди остальных с растяжкой, на которой крупными буквами написано: "Прекратите нас травить и убивать! Требуем закрыть свалку в хуторе Копанском".

Местные жители жалуются, что писали обращения в различные организации от Следственного комитета до органов местного самоуправления, а также губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, но реакции властей либо не было вовсе, либо обещания о рекультивации оставались на бумаге.

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