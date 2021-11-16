Внепарламентские партии призвали власти Армении обратиться в ООН из-за напряженности на границе с Азербайджаном

16 ноября 2021, 01:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Напряженность на границе Армении и Азербайджана и в Нагорном Карабахе растет, что грозит возобновлением военных действий, указали в открытом письме к правительству Армении три внепарламентские партии. Они призвали власти немедленно обратиться в Совбез ООН с просьбой вмешаться в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре обострился пограничный конфликт Армении и Азербайджана. 14 и 15 ноября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле своих позиций с территории Гегаркуникской области. Армянское Минобороны, в свою очередь, заявило, что днем 14 ноября попытка азербайджанских военных занять позиции на восточном направлении границы двух стран обернулась интенсивной перестрелкой. Перестрелки происходят на фоне установки азербайджанской армией таможенных постов. 11 ноября такой пост появился на дороге Горис - Капан, 15 ноября - на дороге Капан - Чакатен. Оппозиция потребовала созвать внеочередное заседание парламента Армении из-за обострения ситуации на границе, однако спикер парламента отказался это сделать, сославшись на формальные причины.

Три внепарламентские партии ("Европейская партия Армении", "Консервативная партия" и партия "Суверенная Армения") обратились с открытым письмо к правительству Армении в связи с напряженной ситуацией на границе с Азербайджаном и в Нагорном Карабахе.

"Напряженность на границе Армении и в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) увеличивается [...] что чревато региональной войной", - говорится в распространенном открытом письме партий, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В связи с этим политические силы призвали правительство Армении немедленно обратиться в Совбез ООН с просьбой созвать заседание. Авторы письма также призвали обратиться в Совбез ООН от Армении с просьбой принять во внимание противоречие российской миротворческой миссии принципам Минской группы ОБСЕ. Они попросили разместить в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения миротворческие силы с международным мандатом.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Партии также призвали власти принять во внимание "тот факт, что страны - члены ОДКБ открыто оказывают военную, политическую и моральную помощь Азербайджану" и начать процесс выхода из структуры. "Немедленно нужно начать переговоры с ЕС и НАТО для присоединения к ним, как... обеспечивающим безопасность и приемлемым для Армении структурам", - говорится в обращении политических сил.

О пограничном конфликте можно узнать из справки "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Подробности обострения карабахского конфликта осенью 2020 года собраны в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".