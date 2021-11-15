Хабаровские сельчане оказали поддержку дагестанскому водителю

15 ноября 2021, 14:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водитель-дальнобойщик из Дагестана после ДТП две недели остается на месте аварии, у спасателей нет возможности поднять его грузовик. Помощь продуктами оказывают местные жители и представительство Дагестана в Хабаровском крае, сообщил сегодня Миннац Дагестана.

29 октября в Ульчском районе Хабаровского края водитель фуры - дагестанец Рустам, вез груз в другой регион. На одном из сложных участков дороги он не смог преодолеть перевал, и машина скатилась в обрыв. Сам водитель не пострадал. По предварительной информации, водитель-дагестанец занимался перевозкой грузов по Дальнему Востоку. По состоянию на 15 ноября, он до сих пор находится в своем автомобиле на месте происшествия, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Миннаца Дагестана.

Обращение с просьбой о помощи поступало в МЧС Хабаровского края, но там ответили, что региональные спасатели не имеют в наличии специализированной техники для помощи, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в представительстве Дагестана в Хабаровском крае. "Краевое ГИБДД прислало бульдозер, но оказалось, что он может вытащить машину только по частям. В результате водитель отказался и остался жить на обочине в ожидании автокрана, бросить машину он не может, опасаясь, что ее разберут на запчасти", — рассказал сотрудник представительства. По его словам, помощь дагестанскому водителю оказывают жители ближайшего к месту происшествия села Богородское.

"Подкармливаем его, помогали откапывать машину. Приглашали остаться на ночь, но он не идет, боится машину оставить. Неделю назад приезжал трактор, но ничего сделать не смог", — привела "Газета.ру" слова жительницы села Юлии.

Продукты, которые Рустам вез в Николаевск-на-Амуре, перегрузили в другой автомобиль и доставили по месту назначения. Сам водитель остается в кабине в тайге. "Ни колес, ни аккумуляторов, ни солярки, ничего не будет, все растащат по винтикам. Живу в кабине, жду кран. Греюсь газовой плиткой, на которой готовлю еду и кипячу чай", — процитировало его издание.

Министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов связался с представителем Дагестана в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым. После этого сотрудники представительства выехали на место происшествия и доставили водителю горюче-смазочные материалы и продукты. Минтранс Хабаровского края пообещал предоставить спецтехнику для спасения попавшего в ДТП автомобиля, проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в Миннаце Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане в 2017 году прошли массовые акции дальнобойщиков против системы "Платон", введенной для взимания платы с большегрузов за проезд по трассам. Власти задействовали против протестующих полицию, Росгвардию и военных, а также пытались достичь компромисса с недовольными. К январю 2018 года количество большегрузов, зарегистрированных дагестанскими перевозчиками в системе "Платон", выросло до 10,6 тысяч, в апреле 2017 года насчитывалось 2400 пользователей "Платона".