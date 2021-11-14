14 ноября 2021, 13:30

Протоиерей Мамаладзе переведен из тюрьмы в тбилисскую больницу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Георгий Мамаладзе, осужденный по делу о попытке убийства секретаря главы Грузинской православной церкви, госпитализирован в гражданскую клинику в Тбилиси. 

Как писал "Кавказский узел", диакон Георгий Мамаладзе признан виновным в попытке убийства секретаря-референта главы Грузинской православной церкви и в сентябре 2017 года был приговорен к девяти годам тюрьмы. Сам Мамаладзе не признал вину. Осужденный частично парализован и нуждается в медицинской помощи, указали в неправительственном Центре социальной справедливости после того, как в мае 2021 года ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы Мамаладзе на закрытость судебного разбирательства в Грузии и нарушение презумпции невиновности.

Георгий Мамаладзе с февраля 2019 года находился в тюремной больнице. У него парализована правая сторона тела, он не может передвигаться самостоятельно. В феврале-марте 2020 года защита Мамаладзе добивалась его госпитализации и отсрочки исполнения приговора, но суд заключил, что состояние заключенного не мешает ему отбывать наказание.

Георгий Мамаладзе в ночь на 14 ноября был переведен из тюрьмы в клинику "Вивамед", сообщил адвокат осужденного. По его словам, пока неизвестно, что стало поводом для госпитализации Мамаладзе, информирует сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Директор тбилисской клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе подтвердил, что к ним из глданской тюрьмы переведен священнослужитель, однако отказался называть имя пациента и говорить о его состоянии здоровья, пишут "Новости-Грузия".

Напомним, Георгий Мамаладзе руководил Службой по управлению имуществом Грузинской патриархии. Оружие и яд у него нашли в тбилисском аэропорту, откуда дьякон хотел вылететь к католикосу-патриарху Илие II, проходившему лечение в Германии. По версии прокуратуры, Мамаладзе собирался отравить самого патриарха, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело об отравлении католикоса Грузии: реальное покушение или интриги в патриархии?".

Примечание:

"Родственники потребовали лечения заключенного Мамаладзе в гражданской клинике", "Грузинские теологи назвали протоиерея Мамаладзе жертвой провокации", "Юрист патриархии Грузии заявил о причастности митрополита к делу Мамаладзе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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