Правозащитники сочли запоздалой коммуникацию дела Мамаладзе в ЕСПЧ

19 июня 2021, 16:35

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалобы дьякона Георгия Мамаладзе на закрытость судебного разбирательства в Грузии и нарушение презумпции невиновности. Осужденный частично парализован и нуждается в срочной медицинской помощи, но сроки коммуникации дела это не ускорило, посетовали в неправительственном Центре социальной справедливости.

Как сообщал "Кавказский узел", диакон Георгий Мамаладзе признан виновным в попытке убийства секретаря-референта главы Грузинской православной церкви. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил его к девяти годам тюрьмы. Осужденный не признал своей вины. В январе 2020 года правозащитники раскритиковали президента Грузии Саломе Зурабишвили за отказ включить Мамаладзе в список помилованных по случаю праздника Рождества Христова.

Георгий Мамаладзе с февраля 2019 года находился в тюремной больнице. У него парализована правая сторона тела, он не может передвигаться самостоятельно. В феврале-марте 2020 года адвокат Мамаладзе добивалась его госпитализации и отсрочки исполнения приговора, но суд заключил, что состояние заключенного не мешает ему отбывать наказание.

Европейский суд по правам человека 27 мая коммуницировал жалобу, поданную защитой еще во время судебного разбирательства в Тбилиси и официально принятую 31 января 2019 года.

"Заявитель жалуется, <...> что решение о запрете публичного доступа к его судебному разбирательству не было ни необходимым, ни соразмерным. Он также утверждает, что у него не было справедливого судебного разбирательства из-за обстоятельств, при которых были получены доказательства против него, и его предполагаемой неспособности оспорить их подлинность и воспрепятствовать их использованию. Заявитель также жалуется <...> на нарушение его права на презумпцию невиновности в связи с заявлениями, сделанными государственными должностными лицами сразу после его задержания, распространением в средствах массовой информации различных материалов дела, включая скрытые записи и якобы одностороннее обязательство о неразглашении, наложенное на него в рамках уголовного разбирательства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕСПЧ 14 июня.

Суд задал грузинским властям вопросы о том, было ли судебное разбирательство справедливым, а проведение суда в закрытом режиме - "строго необходимым", и имело ли место нарушение презумпции невиновности заявителя.

ЕСПЧ также выразил обеспокоенность состоянием здоровья Мамаладзе. "Заявитель, по всей видимости, отбывает наказание в тбилисской тюрьме №9. Как следует из его показаний, у него есть различные проблемы со здоровьем. В материалах дела не содержится никакой информации о том, возбудил ли заявитель судебное разбирательство с жалобой на нарушение его медицинских или других прав, предусмотренных Тюремным кодексом”, - говорится в резолюции ЕСПЧ.

Страсбургский суд затянул с коммуникацией дела, несмотря на то, что состояние здоровья Мамаладзе тяжелое и требует срочного вмешательства, указала корреспонденту "Кавказского узла" юрист неправительственного Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе. "Тем не менее, если началась коммуникация, то можно рассчитывать на оперативное рассмотрение этого дела", - надеется юрист. По словам Микеладзе, осужденный до сих пор не получает всего комплекса прописанных ему процедур.

Она уточнила, что при подаче жалобы в ЕСПЧ защита не указала на проблемы Мамаладзе со здоровьем, и потому у суда не было оснований для применения специальных защитных мер - таких как освобождение до установления обстоятельств дела.

Георгий Мамаладзе руководил службой по управлению имуществом Грузинской патриархии. Оружие и яд у него нашли в Тбилисском аэропорту, откуда дьякон хотел вылететь к католикосу-патриарху Илие II, проходившему лечение в Германии. По версии прокуратуры, Мамаладзе собирался отравить самого патриарха, указано в статье "Дело об отравлении католикоса Грузии: реальное покушение или интриги в патриархии?", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Мамалазде продолжает настаивать на своей невиновности, указал его адвокат Давид Джандиери. "Он уже полон надежд на новый этап в этом деле, в котором он годами пытается доказать свою правоту. Он по-прежнему считает себя невиновным, и <...> его единственная цель в отношении Страсбурга - доказать, что у него действительно не было цианида, и он не планировал никого убивать. Это его послание к общественности и тот результат, которого ему нужно добиться в Страсбургском суде", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Джандиери, процитированные 17 июня изданием "Интерпрессньюс".

Адвокат уточнил, что письма из ЕСПЧ были направлены правительству и осужденному 16 июня.