Коммунисты и «Левый фронт» в Волгоградской области отметили 7 ноября автопробегом

07 ноября 2021, 12:24

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Из-за запрета массовых акций 7 ноября коммунисты и члены движения «Левый фронт» в Волгограде ограничились возложением цветов к памятнику Ленину, а в Волжском прошел согласованный властями автопробег.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября в этом году пришлось на нерабочие дни, которые были объявлены в России в связи с коронавирусом. В Волгоградской области власти решили не продлевать выходные, но с 8 ноября сохранили доступ по QR-кодам в кафе и фитнес-центры, и в ряд магазинов. Также введено требование предъявлять документы о вакцинации или перенесенном COVID-19 для покупки социальных билетов на проезд и проездных длительного срока. В 2020 году массовые мероприятия в этот день также были запрещены из-за пандемии. В 2019 года в Волгограде пикет, демонстрация и митинг в годовщину Октябрьской революции собрали более 850 человек. Участники акций заявили о проблемах с трудоустройством, охраной труда и обеспечением социальных гарантий работников, включая право на восьмичасовой рабочий день и отпуск.

7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. Этот день перестал быть выходным с 2005 года, когда появился День народного единства, отмечаемый 4 ноября и приуроченный к дате освобождения Москвы от поляков в 1612 году.

Секретарь обкома КПРФ Олег Дмитриев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 7 ноября коммунисты отмечают праздник в каждом райцентре Волгоградской области и в Волгограде. «Возлагают цветы к памятникам Ленину, революционерам. Возложение обычно не согласовывается, такого нет в законе. С руководством областного комитета, депутатами областной думы цветы мы возложили цветы у памятника на площади Ленина. Возложили гирлянду цветов, гвоздики. Депутаты областной думы еще возлагают цветы у памятника Ленину напротив областной администрации. Мы подавали заявки на проведение митинга, шествия, автопробега в Волгограде, но по всем пришел отказ со ссылкой на пандемию. Других мест тоже не предложили, прикрываясь пандемией. Мы прошли все процедуры и в оперштаб обращались. В Волжском удалось согласовать автопробег. Мы также сегодня раздавали газету «Сталинградская трибуна», коммунисты в сельских районах также распространяют газету. Возможно, в каких то районах пройдут заседания бюро райкомов», - сказал он.

Дмитриев рассказал, что на площади Ленина в Волгограде сегодня собралось около 30 человек. «Мы соблюдали все меры – возлагали цветы по отдельности, не все сразу, за нами следили товарищи в форме», сказал он. Секретарь обкома партии отметил, что «немногочисленные» патрули полиции следили за акцией на подступах к площади Ленина.

«Мы отмечаем годовщину Великой Октябрьской социалистической революции несмотря на то, что объявили пандемию, на то, что всех закрыли по домам. Коммунисты и жители региона отмечают праздник, несмотря на то, что нам навязали 4 ноября – День народного единства. Все равно все продолжают отмечать 7 ноября – тот великий день, когда произошли преобразования», - сказал Дмитриев.

Власти Волжского согласовали проведение автопробега в честь 7 ноября местным коммунистам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист «Левого фронта» Сергей Инталев.

«Автопробег в Волжском проводит КПРФ, люди также приехали из Волгограда. В нем принимают участие 20-25 машин, он проходит от Зорге, 17 до магазина «Планета Лето». В Волгограде такой автопробег не разрешили. В каждой машине находятся по три-четыре человека, мы вывесили флаги левопатриотических сил «Левый фронт», «За социализм» и КПРФ. На площади Ленина возложили цветы», - сказал он.

По словам Инталева, члены пробега сидели в машинах в масках, соблюдали дистанцию. Он отметил, что на старте автопробега дежурила одна машина полиции. «Они помогали нам выезжать. Подъехали, посмотрели, помогли выехать со дворов и больше я их не видел», - рассказал активист.

Активисты «Левого фронта» и коммунисты возложили сегодня цветы к памятнику Ленину в Калаче-на-Дону, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения Татьяна Педан.

По ее словам, активисты раздавали прохожим красные шары, на красных шарах запустили флаг Победы. «Собираться нам нельзя, ничего нигде не разрешили, кроме Волжского. Каждый возлагал цветы индивидуально. Шарики раздаем людям, чтобы вспомнили, как раньше ходили на демонстрации 7 ноября. Мы также расклеили листовки, чтобы создать людям настроение [...] Значение праздника очень велико. Большевики, а потом коммунисты всегда выступали против войны во всем мире, империалистического захвата стран, колонизаций».

"Кавказский узел" также писал, что из-за ограничений, введенных на период нерабочих дней, День народного единства в регионах юга России в основном прошел в онлайн-формате. Массовые мероприятия в этот период чреваты значительными штрафами, указал правозащитник Владимир Новицкий.