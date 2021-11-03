Медсестра и врач в Волгоградской области заподозрены в продаже сертификатов о вакцинации

03 ноября 2021, 11:42

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Медсестра и заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Михайловском районе за деньги выдавали документы о вакцинации. Жители, которые приобрели поддельные сертификаты, могут быть привлечены к ответственности за их использование, сообщило сегодня управление МВД по Волгоградской области.

51-летняя медсестра районной больницы и 28-летняя заведующая одним из фельдшерско-акушерских пунктов подозреваются в том, что за деньги вносили в реестр недостоверные сведения о вакцинации от коронавируса.

По версии следствия, жители обращались к медсестре, она направляла их данные в фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в одном из хуторов Михайловского района, заведующая которого составляла документы о вакцинации. В результате около 90 человек получили поддельные документы. Медсестра признала свою вину, сообщило сегодня управление МВД РФ по Волгоградской области.

В отношении медсестры и заведующей пунктом начато расследование уголовного дела о подделке официального документа. Люди, которые приобрели поддельные сертификаты, могут быть привлечены к ответственности, если будет установлен факт использования документов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Медсестра и заведующая задержаны, сообщило ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Часть 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях) предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", новые ограничения, введенные властями Волгоградской области в октябре в связи с пандемией коронавируса, вызвали недовольство местных жителей. 21 октября активистка Марина Архипова провела пикет с лозунгом: "Волгоград против QR-кода". Отсутствие QR-кода ограничивает права жителей, а его использование несет риск разглашения персональных данных, заявила она. 23 октября члены волгоградского отделения организации "Родительский отпор" начали сбор подписей об отмене ограничения на свободный вход в культурно-досуговые, театрально-концертные, спортивные учреждения, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии и фитнес-центры. 28 октября они передали в прокуратуру собранные в Волгограде и Волжском 860 подписей противников ограничений на посещение театров, спортивных клубов и салонов красоты.

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