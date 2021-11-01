Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру

01 ноября 2021, 16:57

Сотрудник владикавказской колонии заподозрен в халатности после смерти осужденного

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Помощник начальника колонии в Северной Осетии не пресек нарушение режима осужденными в ночное время, что привело к смерти одного из них, предположило следствие.

Как писал "Кавказский узел", мать заключенного Альберта Юлдашева считает, что его убийство стало возможным из-за грубых нарушений режима во владикавказской колонии и вследствие того, что Юлдашева слишком поздно доставили в больницу после ранения ножом. 15 октября она направила обращение к Владимиру Путину с требованием провести расследование и принять жесткие меры к сотрудникам колонии.

По данным республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), ссора между заключенными исправительной колонии произошла 10 октября. Человек, который смертельно ранил другого осужденного, сам сообщил руководству колонии о случившемся. "Сотрудником дежурной службы на место происшествия были незамедлительно вызваны медицинский работник учреждения и бригада скорой медицинской помощи. После оказания первичной помощи пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц, где ему была проведена операция. Однако из-за травм и большой кровопотери пациента спасти не удалось, врачи констатировали его смерть", – сообщил представитель УФСИН корреспонденту "Кавказского узла".

Дежурный помощник начальника исправительной колонии №1 УФСИН России по Северной Осетии заподозрен в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщило сегодня республиканское управление СКР. 

По данным следствия, в ночь на 10 октября, когда подозреваемый нес дежурство, девять осужденных находились в помещении столовой колонии, чем нарушали распорядок в учреждении. Между двумя осужденными произошла ссора, один из них достал нож, который был выдан ему для работы, но не сдан в положенном порядке, и нанес второму ранения в живот. Пострадавший скончался в больнице, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Совершение указанного преступления стало возможным вследствие недобросовестного отношения к должностным обязанностям подозреваемого, который имел реальную возможность для надлежащего исполнения своих обязанностей, необходимый уровень профессиональной подготовки и опыт", - заключило следствие. 

"Кавказский узел" также писал, что спустя пять дней после смерти Юлдашева, 15 октября, в ИК №1 строгого режима во Владикавказе произошли беспорядки. По данным ФСИН, двое заключенных из штрафного изолятора во время обысков отказались подчиниться требованиям сотрудников и призвали других осужденных к бунту. Следователи возбудили уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках. По их версии, в бунте участвовали не менее 200 заключенных. По одной из версий, беспорядки связаны с назначением нового главы управления ФСИН в Северной Осетии и ужесточением отношения к заключенным.

Примечание:

"Родственники потребовали наказать виновных в смерти арестованного волгоградца", "Власти отчитались о ситуации во владикавказской колонии после бунта", "36 заключенных отправлены в Дагестан после бунта во владикавказской колонии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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