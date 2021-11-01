Полиция Кубани заинтересовалась жалобами на вымогательство в морге

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МВД и прокуратура отчитались сегодня о начале проверки жалоб родственников умершей жительницы Краснодарского края. Есть и другие претензии к работе морга и ситуации на рынке ритуальных услуг, признали власти Тимашевского района.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября родственники умершей женщины принесли ее тело к зданию администрации Тимашевского района в знак протеста против того, что бюро судмедэкспертизы требовало заплатить семь тысяч рублей за перевозку в морг. У здания собрались другие местные жители, которые согласились с этими жалобами. Представитель районных властей пообещал разобраться. Пользователи Instagram подтвердили, что представители сферы ритуальных услуг вымогают у родственников покойных деньги.

Полиция начала проверку по жалобе родственников умершего, сообщили в пресс-службе кубанского управления МВД. В свою очередь, сотрудники прокуратуры опросили начальника местного бюро судмедэкспертизы. По данным ведомства, умершая пенсионерка жила в Калининском районе, но морга там нет, поэтому ее тело привезли в Тимашевск, сообщило сегодня издание "Юга".

Сегодня в здании администрации проведут совещание, посвященное работе морга. Есть и другие жалобы на навязывание платных ритуальных услуг, есть трудности с доставкой умерших в морг и выдачей тел, отмечается в публикации. На сайте администрации Тимашевского района, по состоянию на 15.22 мск 1 ноября, информации об этом нет, а на сайтах ГУ МВД по Краснодарскому краю и региональной прокуратуры не появилось сообщения о результатах проверки.

Глава района Андрей Палий назвал ситуацию "недопустимой, аморальной". "Вопросы к работе морга и ритуальных агентств есть. И здесь нужно наводить порядок, чтобы всё было прозрачно - за какие услуги и сколько нужно платить", - написал он 31 октября на своей странице avpaliy76 в Instagram. Палий отметил, что морг принял тело женщины, которое родственники выставляли у здания администрации.

Морг требует, чтобы родственники умерших заключали договоры с аффилированной фирмой, заявил руководитель местного магазина "Ритуальные услуги" Юрий Еньшин. "Отказывают безосновательно, ссылаясь на постановление какого-то своего руководителя. Мы, все предприниматели, занимаемся этим по 20-25 лет, у нас есть свидетельства о предпринимательской деятельности, где четко в кодах указано: «организация, перевозка покойников». Получается, они отменяют закон федеральный о предпринимательской деятельности? Наплевали на ФЗ, на руководителей. <...> Если средняя цена выкапывания могилы стоит 6000-7000 рублей, то сейчас они ставят 16 000 рублей", - процитировало сегодня Еньшина 93.ру.