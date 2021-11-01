Родственники умершей женщины принесли ее тело к зданию администрации Тимашевского района. Скриншот видео "yuga4u" https://www.youtube.com/watch?v=OGEhCiNUY0Q

01 ноября 2021, 15:22

Полиция Кубани заинтересовалась жалобами на вымогательство в морге

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

МВД и прокуратура отчитались сегодня о начале проверки жалоб родственников умершей жительницы Краснодарского края. Есть и другие претензии к работе морга и ситуации на рынке ритуальных услуг, признали власти Тимашевского района.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября родственники умершей женщины принесли ее тело к зданию администрации Тимашевского района в знак протеста против того, что бюро судмедэкспертизы требовало заплатить семь тысяч рублей за перевозку в морг. У здания собрались другие местные жители, которые согласились с этими жалобами. Представитель районных властей пообещал разобраться. Пользователи Instagram подтвердили, что представители сферы ритуальных услуг вымогают у родственников покойных деньги.

Полиция начала проверку по жалобе родственников умершего, сообщили в пресс-службе кубанского управления МВД. В свою очередь, сотрудники прокуратуры опросили начальника местного бюро судмедэкспертизы. По данным ведомства, умершая пенсионерка жила в Калининском районе, но морга там нет, поэтому ее тело привезли в Тимашевск, сообщило сегодня издание "Юга".

Сегодня в здании администрации проведут совещание, посвященное работе морга. Есть и другие жалобы на навязывание платных ритуальных услуг, есть трудности с доставкой умерших в морг и выдачей тел, отмечается в публикации. На сайте администрации Тимашевского района, по состоянию на 15.22 мск 1 ноября, информации об этом нет, а на сайтах ГУ МВД по Краснодарскому краю и региональной прокуратуры не появилось сообщения о результатах проверки.

Глава района Андрей Палий назвал ситуацию "недопустимой, аморальной". "Вопросы к работе морга и ритуальных агентств есть. И здесь нужно наводить порядок, чтобы всё было прозрачно - за какие услуги и сколько нужно платить", - написал он 31 октября на своей странице avpaliy76 в Instagram. Палий отметил, что морг принял тело женщины, которое родственники выставляли у здания администрации.

Морг требует, чтобы родственники умерших заключали договоры с аффилированной фирмой, заявил руководитель местного магазина "Ритуальные услуги" Юрий Еньшин. "Отказывают безосновательно, ссылаясь на постановление какого-то своего руководителя. Мы, все предприниматели, занимаемся этим по 20-25 лет, у нас есть свидетельства о предпринимательской деятельности, где четко в кодах указано: «организация, перевозка покойников». Получается, они отменяют закон федеральный о предпринимательской деятельности? Наплевали на ФЗ, на руководителей. <...> Если средняя цена выкапывания могилы стоит 6000-7000 рублей, то сейчас они ставят 16 000 рублей", - процитировало сегодня Еньшина 93.ру.

Еньшин также рассказал, что морг просит у людей около 30 000 рублей за выдачу тела, если это пришлось на выходные. "Человек может ждать [тело] по три-четыре дня. Говорят, если хотите забрать сегодня, отказывайтесь от того предпринимателя, у которого вы брали гроб, и берите у нас. Но рытье могилы на сегодняшний день — 16 000 рублей, у нас — за 7000 рублей. Доставка в морг — 6000 рублей, у нас — 1500 рублей", - сравнил цены предприниматель.

Чтобы одеть покойного, понадобится еще в районе 8000 рублей, столько же стоит вскрытие. "Берут деньги за вскрытие, на что, по закону, не имеют права - вскрытие производится бесплатно", - приводятся слова Еньшина в публикации.

Ранее "Кавказский узел" писал о жалобах волгоградцев на конфликты между ритуальными предприятиями, которые разворачиваются прямо во время похорон, мешая церемонии. Местные жители жаловались на принуждение отказываться от уже заключенных договоров и заключать новые с другой фирмой, тарифы которой в несколько раз выше. По словам бизнесменов, предприятие, заключившее договор с мэрией, не допускает конкурентов на кладбища Волгограда. Однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело, а в январе 2020 года ее поддержал суд. Антимонопольная служба и местные бизнесмены годами добиваются в судах свободного доступа на кладбища для всех поставщиков ритуальных услуг.

Примечание:

"Руководитель морга в Прохладном обвинен в мошенничестве", "Суд утвердил приговор патологоанатомам по делу о смерти Мачкалян", "Кладбищенская агитация за вакцинацию на Ставрополье возмутила пользователей Instagram".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 ноября 2021, 21:25

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