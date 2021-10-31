ЦИК Грузии объяснил отключение света на избирательном участке в Тбилиси

31 октября 2021, 11:16

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Причиной отключения света на избирательном участке в районе Вазисубани, во время которого, по заявлению кандидата Ники Мелии, произошёл вброс бюллетеней, стало короткое замыкание, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 октября за полчаса до окончания голосования на 62-м избирательном участке в районе Вазисубани в Тбилиси отключился свет. Кандидат в мэры Ника Мелия заявил, что неизвестный успел за это время подбросить сфальсифицированные бюллетени в ящик для голосования и призвал аннулировать результаты выборов на этом участке. После этого на участке произошла потасовка.

МВД отчиталось, что в связи с инцидентами в ходе голосования возбуждено восемь уголовных дел о помехах в работе журналистов, насилии и повреждении имущества во время голосования. Неправительственные организации Transparency International и GYLA подали в ЦИК 32 жалобы.

Отключение света на 62-м избирательном участке в районе Вазисубани произошло из-за короткого замыкания, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани. "Электричество отключили из-за включения обогревателя", - привело сегодня ее слова агентство "Новости Грузия". Она подчеркнула, что подача света была быстро восстановлена, и процесс голосования возобновился.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии 30 октября прошел второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления. Глава "Грузинской мечты" еще до окончания голосования объявил о победе кандидатов правящей партии на выборах мэров во всех 20 муниципалитетах. Этому соответствуют данные экзитполов, проведенных по заказу телекомпании "Имеди" в Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. Однако по данным других экзитполов, проведенных по заказу телекомпании "Мтавари архи", в этих четырех городах и Зугдиди, напротив, победили кандидаты из "Единого национального движения". Явка на выборах составила 49,9%. По итогам обработки 99,87% голосов избирателей с участков в Тбилиси и 100% участков в других городах, в 19 городах Грузии победу одержали кандидаты от "Грузинской мечты", в Цаленджихе большинство голосов избирателей получил кандидат от "Единого национального движения", сообщил Центризбирком Грузии.

Накануне первого тура выборов в Грузии, 1 октября, в страну вернулся бывший президент Михаил Саакашвили, политик был арестован, так как на родине ему был заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили предъявили также обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Сразу после ареста он объявил голодовку. Накануне голосования во втором туре, Михаил Саакашвили заявил об отказе от консультаций с врачами и приема медикаментов. Бывший президент имеет право на самоубийство, сказал на это премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".