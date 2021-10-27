Вдова убитого полицейским жителя Каспийска не согласилась со смягчением обвинения

27 октября 2021, 22:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Смягчение обвинения полицейскому из Ярославля, прикомандированному в Дагестан и там застрелившему местного жителя, со статьи об убийстве на более мягкую о причинении смерти по неосторожности произведено необоснованно, считает вдова убитого Агая Магомедова.

Как сообщал "Кавказский узел", полицейский был задержан 2 января после убийства мужчины в Дагестане. По данным МВД, полицейский вступился за женщину и застрелил напавшего на нее мужчину, поскольку тот вел себя агрессивно. Однако следователи решили, что сотрудник МВД переоценил опасность, они возбудили против него дело об убийстве и превышении полномочий. 3 января полицейский был арестован. Каспийским городским судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

О переквалификации уголовного дела и изменении меры пресечения обвиняемому Игорю Самсонову потерпевшая сторона узнала из интернета, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" вдова убитого Агая Магомедова. Уголовное дело от дагестанских следователей было передано в марте в Главное следственное управление Следственного КР по СКФО, а затем его забрали следователи Седьмого управления Главного следственного управления СКР, дислоцированное в Ростове-на-Дону, пояснила она. И только спустя два месяца она добилась от следователя подтверждения информации о смягчении обвинения полицейскому.

"Дело передали на расследование в Ростов-на-Дону. Официально о ходе следствия нас не уведомляли, никаких документов нам не дали, всю информацию мы получили из сообщений в интернете. 15 октября, при ознакомлении с результатами экспертиз, я задала вопрос следователю о расследовании. Он был вынужден сообщить, что дело переквалифицировано со статьи 105 (убийство - прим. "Кавказского узла") на более мягкую 109 (причинение смерти по неосторожности - прим. "Кавказского узла") УК РФ. И произошло это два месяца назад. Самсонову уже предъявили обвинение по новой статье", - рассказала она.

Дело полицейского из Ярославля Игоря Самсонова, прикомандированного в Дагестан и там застрелившего местного жителя, переквалифицировано, а подозреваемого отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщало 27 августа ярославское издание "Ярновости". По данным источников издания, это произошло благодаря поддержке руководства ярославского УМВД и областных властей. "Теперь уголовное дело в отношении ярославца расследуется по части 1 статьи 109 - "Причинение смерти по неосторожности". Ни о каком убийстве или превышении должностных полномочий речи больше не идет. Максимальное наказание по ней - до двух лет лишений свободы", - отмечал ресурс. "По-моему, здесь нет состава никакого преступления, в том числе и причинения смерти по неосторожности. Но, учитывая реалии, переквалификация со 105-й и 286-ю на 109-ю - это огромный шаг вперед к будущей победе", - прокомментировал решение "Ярновостям" адвокат полицейского Александр Толянин.

Обвинение было смягчено необоснованно, считает Агая Магомедова. "Убили человека, порядочного отца пятерых детей. Но убийца ходит на свободе, его отпустили. Я не понимаю, где закон Российской Федерации", - сказала убитого.

Само убийство, по ее словам, было совершено на ее глазах, свидетелями этого были и дети, которые видели происходящее из окна квартиры. "Мой муж никакой угрозы не представлял, у него не было ничего в руках. Свидетелей и видео этого полно. Но следователь все это не учитывает, а на все вопросы, почему он так поступил, просто отвечает: "Я так решил", - рассказала она.

Ни Самсонов, ни его мать не принесли извинения, отметила женщина. "На следственных действиях, очных ставках с Самсоновым он ни разу не извинился чисто по-человечески. Считает, что поступил правильно. Но должно же быть у человека сердце. Когда приезжала его мать, я согласилась встретиться с ней, я сама женщина, сама мать. Но она стала оправдывать сына", - рассказала вдова.

Решение следователя о переквалификации она назвала несправедливым, и намерена добиться отмены. "Я уже написала обращение на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, буду писать в Генпрокуратуру, руководителю управления в Ростове-на-Дону", - добавила она.

В обращении Бастрыкину вдова указала, что следователь ГСУ СК РФ в Ростове-на-Дону "прямо заинтересован помочь Самсонову уйти от уголовной ответственности по более тяжкому преступлению", и в итоге "получить условный срок".

"Расследование дела передавалось все дальше и дальше, чтобы потерпевшей стороне было труднее контролировать его ход. В результате передачи дела в Ростов у нас отсутствовала возможность своевременно узнавать о происходящих изменениях по уголовному делу. И в случае несогласия с ними, своевременно обжаловать те или иные действия, которые мы считаем незаконными", - говорится в тексте обращения, с которым удалось ознакомиться корреспонденту "Кавказского узла". Вдова просит руководителя СКР провести проверку уголовного дела по изложенным в заявлении фактам.